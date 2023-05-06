В истории АПЛ зафиксирована наибольшая разница в возрасте между тренерами

«Тоттенхэм» играет с «Кристал Пэлас» в 35-м туре АПЛ.
Главный тренер гостей Рой Ходжсон (75 лет) старше своего визави Райана Мэйсона (31 год) на 43 года и 308 дней. Это самый большой разрыв между наставниками в истории Английской Премьер-Лиги.
|Тоттенхэм1 : 0Кристал Пэлас
|Матч завершен
«Тоттенхэм» играет с «Кристал Пэлас» в 35-м туре АПЛ.
Главный тренер гостей Рой Ходжсон (75 лет) старше своего визави Райана Мэйсона (31 год) на 43 года и 308 дней. Это самый большой разрыв между наставниками в истории Английской Премьер-Лиги.