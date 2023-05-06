Смолов обошёл Семака в списке бомбардиров за всю историю РПЛ

Нападающий «Динамо» Федор Смолов забил 103-й гол в РПЛ.
Форвард отличился с пенальти на 90+6-й минуте в гостевом матче 26-го тура чемпионата России с «Химками» (1:0). Игрок реализовал 16 из 17 попыток в лиге.
Футболист обошёл Сергея Семака (102) в списке лучших бомбардиров Российской Премьер-Лиги. Смолову остался один гол до занимающего 6-е место Романа Павлюченко.
Кроме того, нападающий «бело-голубых» Константин Тюкавин заработал 5-й одиннадцатиметровый в текущем сезоне чемпионата России. Лидером по этому показателю является Николай Комличенко из «Ростова» (8). Начиная с сезона 2009 года ни одному игроку «Динамо» не удавалось заработать больше двух пенальти за сезон.
Смолов обошёл Семака, но...
Семак полузащитник, который больше помогал нападающим таким как Смолов.
Да и если сравнивать карьеру Семака и Смолова, то выбор на стороне Семак... но опять же есть но, в списке бомбардиров нет таких пояснений.
Смолов обошёл Семака в 33 года.
Вот только это комплимент или ...
Смолов обошёл Семака, но...
Семак полузащитник, который больше помогал нападающим таким как Смолов.
Да и если сравнивать карьеру Семака и Смолова, то выбор на стороне Семак... но опять же есть но, в списке бомбардиров нет таких пояснений.
Смолов обошёл Семака в 33 года.
Вот только это комплимент или ...