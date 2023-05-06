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Смолов обошёл Семака в списке бомбардиров за всю историю РПЛ

сегодня, 18:41
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки0 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Нападающий «Динамо» Федор Смолов забил 103-й гол в РПЛ.

Форвард отличился с пенальти на 90+6-й минуте в гостевом матче 26-го тура чемпионата России с «Химками» (1:0). Игрок реализовал 16 из 17 попыток в лиге.

Футболист обошёл Сергея Семака (102) в списке лучших бомбардиров Российской Премьер-Лиги. Смолову остался один гол до занимающего 6-е место Романа Павлюченко.

Кроме того, нападающий «бело-голубых» Константин Тюкавин заработал 5-й одиннадцатиметровый в текущем сезоне чемпионата России. Лидером по этому показателю является Николай Комличенко из «Ростова» (8). Начиная с сезона 2009 года ни одному игроку «Динамо» не удавалось заработать больше двух пенальти за сезон.

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Все комментарии
minai
minai
сегодня в 21:16
Если Федя и войдёт в этот список, то только как самый бестолковый в указанном списке.
ya24ethm77fz
ya24ethm77fz
сегодня в 19:12
Вот она сухая статистика.
Смолов обошёл Семака, но...
Семак полузащитник, который больше помогал нападающим таким как Смолов.
Да и если сравнивать карьеру Семака и Смолова, то выбор на стороне Семак... но опять же есть но, в списке бомбардиров нет таких пояснений.
Смолов обошёл Семака в 33 года.
Вот только это комплимент или ...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 19:04, ред.
Семак в свои 47 сейчас бы чаще забивал...даже в пиджаке...и пальто...
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 18:43
Павел ченко тоже скушает без сомнения.
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