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«Ривер Плейт» вырвал победу у «Бока Хуниорс» в игре с 7 красными карточками

сегодня, 01:51
Ривер ПлейтЛоготип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)1 : 0Логотип футбольный клуб Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес)Бока ХуниорсМатч завершен

«Ривер Плейт» выиграл у «Бока Хуниорс» в матче 15-го тура аргентинской Суперлиги (1:0).

На 90+3-й минуте игры единственный гол с пенальти забил нападающий «миллионеров» Мигель Борха. На 90+12-й, 90+13-й, 90+14-й и 90+15-й красные карточки получили три игрока хозяев — Агустин Палавесино, Эсекиль Сентурион и Хосе Элиас Гомес. У гостей удалились Мигель Мерентиэль, Николас Валентини, Игнасио Фернандес и тренер Хорхе Альмирон.

«Ривер» набрал 37 очков и продолжает лидировать в чемпионате Аргентины. «Бока» занимает 13-е место, у команды 18 баллов.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 10:36
Супер горячие парни!
ДСА
ДСА
сегодня в 09:43
Интересно было бы посмотреть на это побоище.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:20
"Это была славная охота"(С)...
lotsman
lotsman
сегодня в 08:14
Это был не футбол а битва, стенка на стенку.))
x325vj2jd96t
x325vj2jd96t
сегодня в 08:08
Пошли станка на стенку.
3jmn9a7dfnnh
3jmn9a7dfnnh
сегодня в 08:01
Хоть Бока нынче и не в поряде, но держалась достойно
shlomo
shlomo
сегодня в 07:59
Не знаю какой был футбол, но страсти похоже зашкаливали...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 07:53
Повеселиличь от души и те и другие!
adekvat
adekvat
сегодня в 07:37
Не добавили бы столько, не было бы столько карточек
ewtcn3kfc4kb
ewtcn3kfc4kb
сегодня в 06:55
Походу основные 90 минут были только разогревом перед основным экшеном
собакин6762
собакин6762
сегодня в 06:48
Чем они там занимались ?
stanichnik
stanichnik
сегодня в 06:42
Придется на КДК их родителей приглашать.)))
Варвар7
Варвар7
сегодня в 06:14

Славно пошалили....)
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 04:35
Ничего себе. Вот это битву выдали в аргентинском Класико. Первая и тринадцатая команды. Гол только в компенсированное время, и только с пенальти. 7 красных карточек. Вот это страсти, вот это интрига, вот это атмосфера на стадионе. В российской Примьер - Лиге, да и во французской Лиге 1 тоже первые и вторые команды вряд ли выдадут такую игру. Может быть раз в 10 лет и выдадут, но и в этом сомневаюсь. Но больше удивлён тем, как Бока Хуниорс оказался на 13-м месте.
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 04:28
Дерби удалось на славу!
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 03:21
Уже не тот чемпионат аргентины что был лет 5-7 назад,гол,два,уже событие!!!
протон
протон
сегодня в 03:14
Гус Пойет Не скажу, что матч был богат на события, но атмосфера – огонь! Ну и концовка выдалась жаркой благодаря стычке после забитого пенальти. Был удивлён, когда увидел Боку в середине таблицы, на 13 месте из 28.
протон
протон ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 03:13
Жесть, столько удалений
cqv8xg382wcq
cqv8xg382wcq
сегодня в 02:33
Сдали нервы у команд под конец матча.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:14
Битва титанов , что тут скажешь.
r4epxxpp4hx9
r4epxxpp4hx9
сегодня в 01:54
Аргентинское классико это всегда битва
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