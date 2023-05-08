«Ривер Плейт» вырвал победу у «Бока Хуниорс» в игре с 7 красными карточками

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сегодня, 01:51

«Ривер Плейт» выиграл у «Бока Хуниорс» в матче 15-го тура аргентинской Суперлиги (1:0).

На 90+3-й минуте игры единственный гол с пенальти забил нападающий «миллионеров» Мигель Борха. На 90+12-й, 90+13-й, 90+14-й и 90+15-й красные карточки получили три игрока хозяев — Агустин Палавесино, Эсекиль Сентурион и Хосе Элиас Гомес. У гостей удалились Мигель Мерентиэль, Николас Валентини, Игнасио Фернандес и тренер Хорхе Альмирон.

«Ривер» набрал 37 очков и продолжает лидировать в чемпионате Аргентины. «Бока» занимает 13-е место, у команды 18 баллов.