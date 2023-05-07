«Краснодар» вырвал победу у «Крыльев Советов»

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сегодня, 20:58

«Краснодар» обыграл «Крылья Советов» в матче 26-го тура РПЛ (2:1).

Нападающий Бенхамин Гарре вывел самарцев вперёд на 16-й минуте встречи. На 31-й форвард гостей Владимир Писарский был удалён, получив вторую жёлтую карточку. Сергей Волков на 35-й сравнял счёт. Гол Джона Кордобы на 89-й принёс «быкам» победу.

Южане поднялись на 6-е место в чемпионате России, набрав 42 очка. «Крылья» располагаются на 12-й строчке, у команды 25 баллов.