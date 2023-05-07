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«Краснодар» вырвал победу у «Крыльев Советов»

сегодня, 20:58
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

«Краснодар» обыграл «Крылья Советов» в матче 26-го тура РПЛ (2:1).

Нападающий Бенхамин Гарре вывел самарцев вперёд на 16-й минуте встречи. На 31-й форвард гостей Владимир Писарский был удалён, получив вторую жёлтую карточку. Сергей Волков на 35-й сравнял счёт. Гол Джона Кордобы на 89-й принёс «быкам» победу.

Южане поднялись на 6-е место в чемпионате России, набрав 42 очка. «Крылья» располагаются на 12-й строчке, у команды 25 баллов.

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Все комментарии
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 22:08
Лучше бы Кубок взяли
tukcf9ghgw6t
tukcf9ghgw6t ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 21:35
Это всё возможно!!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 21:21
Ожидание не оправдало надежд . Быки сегодня не были лучшими . У Сперцяна походу уже мания величия подкралась в плотную .
lotsman
lotsman
сегодня в 21:11
Крылья могут опуститься в стыковую зону.
valt134
valt134
сегодня в 21:09
Увидел глаза Писарского… Славная, видать, «дурь».
1viking17
1viking17
сегодня в 21:07
Писарский пусть валит в ФНЛ, нам такой игрок не нужен!!!!!!!!!!!!!!!
TheBoLt
TheBoLt ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 21:06
Там такой автобус был, что на нем можно до Самары доехать
makkie
makkie
сегодня в 21:05
Крылья ужасны в этом сезоне, всем проигрывают.
Неужели закончилась сказка Осинькина?
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
сегодня в 21:03
Я, конечно, за Краснодар, но крылышек жаль.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 21:00
Неубедительно.
Жаль что ничья уплыла!
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