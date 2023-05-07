«Вест Хэм» одержал победу над «Манчестер Юнайтед»

«Вест Хэм» выиграл у «Манчестер Юнайтед» в матче 35-го тура АПЛ (1:0).
Победу «молотобойцам» принёс гол нападающего Мохамеда Бенрахма на 27-й минуте встречи.
Лондонский клуб набрал 37 очков и занимает 15-е место в чемпионате Англии. МЮ находится на 4-й строчке, у команды 63 балла.
Состав 80-миллионных игроков - Антони, Санчо, Каземиро, почётный доктор Манчестерского университета в нападении, ахах, а хромавший весь сезон "Ливерпуль" уже подкрался и хочет выкинуть ребят из ЛЧ (но, впрочем, у МЮ слишком лёгкий график).
Состав 80-миллионных игроков - Антони, Санчо, Каземиро, почётный доктор Манчестерского университета в нападении, ахах, а хромавший весь сезон "Ливерпуль" уже подкрался и хочет выкинуть ребят из ЛЧ (но, впрочем, у МЮ слишком лёгкий график).
А сейчас.. Ну поплыл он немного. Он сам в ах*е с происходящего, сегодня у бровки вид вообще потерянный был. Поплыл. Но поплыл потому, что первый такой сложный сезон у него в карьере, да еще и с такими проблемами столкнулся сразу. Он тоже учится. Все топ-тренеры проходили через сложные отрезки, сложные концовки сезона, тоже многие их заваливали. Все это было, есть и будет. По крайней мере, ТХ идейный современный тренер, который может.
А сейчас.. Ну поплыл он немного. Он сам в ах*е с происходящего, сегодня у бровки вид вообще потерянный был. Поплыл. Но поплыл потому, что первый такой сложный сезон у него в карьере, да еще и с такими проблемами столкнулся сразу. Он тоже учится. Все топ-тренеры проходили через сложные отрезки, сложные концовки сезона, тоже многие их заваливали. Все это было, есть и будет. По крайней мере, ТХ идейный современный тренер, который может.