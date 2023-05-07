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«Вест Хэм» одержал победу над «Манчестер Юнайтед»

вчера, 22:57
Вест ХэмЛоготип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)1 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

«Вест Хэм» выиграл у «Манчестер Юнайтед» в матче 35-го тура АПЛ (1:0).

Победу «молотобойцам» принёс гол нападающего Мохамеда Бенрахма на 27-й минуте встречи.

Лондонский клуб набрал 37 очков и занимает 15-е место в чемпионате Англии. МЮ находится на 4-й строчке, у команды 63 балла.

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Источник: soccer.ru Фото: Твиттер «Вест Хэма»
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Все комментарии
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ faneng (раскрыть)
сегодня в 01:21
МЮ лихорадить 10 лет. Пару раз 2 или 3 место занимали и все. Кубки мелкого калибра -3-4 раза. Но у всех роналду виноват который нет в команде 5 месяцев. Нормально не играет около года . В мю первую очередь надо менять руководство. Рыба гниет с головы. Многие игроки деградируют в мю например ди мария марсиаль санчо санчес и т д
myst5
myst5 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 00:18
А вот я начинаю сомневаться. Взять хотя бы то что по забитым и пропущенным мы явно не в шестерки . А что бы было если не хромали Ливерпуль и Челси ? Другой вопрос кто вышел на какой то до селе не виданный уровень при нем . Бисака всегда был отличным не атакующим защитником , Бруно тоже на своем уровне . Решфорд стал забивать скорее от того что нет конкуренции. Трансферы ну покупая каземиро нельзя сказать что трене угадал это просто игрок космического уровня , маласия не лучше уилимса , Антони чистый провал . Ваут стараться но явно уровня середняка , забитцер тоже не чего особо команде не дал. Эриксен не плох но количество хороших матчей не так много . Только с мартинесом вроде угадали но он даже в сборной не основной . Хочу напомнить что сульшер например обыгрывал Сити с магауером и Фредом в составе . А мы в этом сезоне потерпели куча разгромных поражений от Сити и Ливера . За финал кубка вообще страшно . Да не спорю игра начала появляться но это энергозатратный футбол . Тот же казя в следующем сезоне станет старше а это человек на очень важной позиции . Поэтому пока что Тен Хааг где то по середине от впечатление его работы
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 00:15, ред.
По ходу сезона МЮ заслужил путевку в ЛЧ, но, думаю, Ливерпуль заслужил её больше, так что - так держать!

...А еще больше заслужил Брайтон, ну это уж, если совсем по чесноку
протон
протон
вчера в 23:50
Как по мне, ТХ очень хороший тренер. МЮ при нем по ходу сезона был лучше МЮ любого другого тренера. Намного. Идея его понятна и понятно то, каким он видит команду. Просто нужно дать возможность реализовать её. Но с этими Глейзерами этого не будет никогда, наверное, только арабы дадут такую возможность максимально.
А сейчас.. Ну поплыл он немного. Он сам в ах*е с происходящего, сегодня у бровки вид вообще потерянный был. Поплыл. Но поплыл потому, что первый такой сложный сезон у него в карьере, да еще и с такими проблемами столкнулся сразу. Он тоже учится. Все топ-тренеры проходили через сложные отрезки, сложные концовки сезона, тоже многие их заваливали. Все это было, есть и будет. По крайней мере, ТХ идейный современный тренер, который может.
faneng
faneng
вчера в 23:43
Конечно, манкунианцам дух Роналду мешает играть! И не только дух. Роналду в свое время всю раздевалку МЮ окропил чем-то богомерзким. Неизвестно только, чем именно...
sova147
sova147 ответ BDA8181 (раскрыть)
вчера в 23:42
Победа была очень нужна
Foxes
Foxes
вчера в 23:18
Неожиданный итог матча!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 23:13
Мне более интересно, что вместе с вышеупомянутым одиозным Криштиану в команду пришёл звёздный Джейдон Санчо за 80 миллионов, в первом сезоне выдал великолепную для флангового форварда серию в 21 матч без полезных действий и в этом году в целом его тоже особо полезным не назовёшь) Но кого это волнует)
ЦСКА 06
ЦСКА 06
вчера в 23:10
10 лет одно и тоже. Не знаю что должно произойти чтобы Манчестер Юнайтед играл стабильно. В прошлом году весной упустили лигу чемпионов. Теперь ливерпуль на ходу и отстает по потерянным на 4 очка.
WEST HAM
WEST HAM
вчера в 23:09
Спасибо ВХЮ за победу!
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
вчера в 23:08
У МЮ нет глубины состава. Лишились двух-трёх игроков основы и сразу весь сезон пошел по п***е. Как же тяжко смотреть на эти потуги от дьяволов. Нужна большая чистка состава и вливание средств в новых игроков, а иначе мы так и будем тонуть.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 23:06
По мнению фанов "Ювентуса", Роналду там весь менталитет испортил на десятилетия, так что и в МЮ, возможно))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 23:05
О господи, как же так получается, Роналду ушёл, клуб в -250 миллионов сработал в трансферное окно, а желания играть у игроков опять нет. Наверное, он проклял его, как и "Юве", по мнению фанов))

Состав 80-миллионных игроков - Антони, Санчо, Каземиро, почётный доктор Манчестерского университета в нападении, ахах, а хромавший весь сезон "Ливерпуль" уже подкрался и хочет выкинуть ребят из ЛЧ (но, впрочем, у МЮ слишком лёгкий график).
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:04
С победой молотобойцев! Кого теперь МЮ будет винить? Опять Роналду виноват?
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 23:02
Все идет по сценарию Ливерпуля.))
BDA8181
BDA8181
вчера в 23:01
С победой молотки. Теперь поспокойнее концовка сезона в АПЛ будет.
Anton Hohlov
Anton Hohlov
вчера в 22:58
Вылета избежали, теперь ЛК осталось выиграть и сезон можно считать удавшимся.
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