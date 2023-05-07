«Вест Хэм» одержал победу над «Манчестер Юнайтед»

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вчера, 22:57

«Вест Хэм» выиграл у «Манчестер Юнайтед» в матче 35-го тура АПЛ (1:0).

Победу «молотобойцам» принёс гол нападающего Мохамеда Бенрахма на 27-й минуте встречи.