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«Боруссия» разгромила «Вольфсбург» и сократила отставание от «Баварии»

сегодня, 20:23
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)6 : 0Логотип футбольный клуб ВольфсбургВольфсбургМатч завершен

Дортмундская «Боруссия» обыграла «Вольфсбург» в матче 31-го тура Бундеслиги (6:0).

На 14-й минуте встречи «чёрно-жёлтые» вышли вперёд после гола Карима Адейеми. Себастьен Аллер на 28-й удвоил преимущество команды. Дониэлл Мален на 37-й сделал счёт более крупным. Джуд Беллингем на 54-й забил 4-й мяч «шмелей». Адейеми на 59-й оформил дубль, а на 65-й не забил пенальти. Точку в игре поставил Джуд Беллингем на 87-й, также сделав дубль.

«Боруссия» набрала 64 очка и находится на 2-й строчке в чемпионате Германии. «Вольфсбург» — 7-й с 46 баллами.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 21:54
Это похоже на разгром!
r3jdbuu6ppn8
r3jdbuu6ppn8
сегодня в 20:32
Жёстко они прошлись по сопернику.
Гость
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