«Арсенал» на выезде одолел «Ньюкасл»

«Ньюкасл» уступил «Арсеналу» в матче 35-го тура АПЛ (0:2).
На 14-й минуте игры Мартин Эдегор вывел «канониров» вперёд. Автогол Фабиана Шера на 71-й принёс 2-й мяч лондонцам.
«Ньюкасл» занимает 3-е место в чемпионате Англии, имея в активе 65 очков. «Арсенал» — 2-й, коллектив набрал 81 балл.
Очень радует как уверенно играет два крайних матча Кивер. Поляк хоть и является левым центральным защитником, но уже вторую игру подряд играе на позиции правого центрального, и делает это очень успешно! Может нам удастся летом звять Ндику в качестве свободного агента, а поляка оставить правым центральным для конкуренции с Салиба?! Так же Артета решил изменить игру в центре поля и так же второй матч в старте проводит Жоржиньо вместо Парти и тут тоже попадание
10 из 10! Смелые изменения от Артеты, браво!
Пушкари с победой нас, впереди еще один серьезный, энергозатратный матч против Брайтона! Удачи нам!
Ньюкасл же заслуживает респекта. Думаю в следующем сезоне сороки так же будут бороться за титул!
Очень радует как уверенно играет два крайних матча Кивер. Поляк хоть и является левым центральным защитником, но уже вторую игру подряд играе на позиции правого центрального, и делает это очень успешно! Может нам удастся летом звять Ндику в качестве свободного агента, а поляка оставить правым центральным для конкуренции с Салиба?! Так же Артета решил изменить игру в центре поля и так же второй матч в старте проводит Жоржиньо вместо Парти и тут тоже попадание
10 из 10! Смелые изменения от Артеты, браво!
Пушкари с победой нас, впереди еще один серьезный, энергозатратный матч против Брайтона! Удачи нам!
Ньюкасл же заслуживает респекта. Думаю в следующем сезоне сороки так же будут бороться за титул!
Как канонир же могу отметить, что Эдегор вот реально капитан, он всё прибавляет, в последних матчах на себя берёт всю игру.
Как канонир же могу отметить, что Эдегор вот реально капитан, он всё прибавляет, в последних матчах на себя берёт всю игру.