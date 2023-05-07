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«Арсенал» на выезде одолел «Ньюкасл»

сегодня, 20:29
Ньюкасл ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)0 : 2Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

«Ньюкасл» уступил «Арсеналу» в матче 35-го тура АПЛ (0:2).

На 14-й минуте игры Мартин Эдегор вывел «канониров» вперёд. Автогол Фабиана Шера на 71-й принёс 2-й мяч лондонцам.

«Ньюкасл» занимает 3-е место в чемпионате Англии, имея в активе 65 очков. «Арсенал» — 2-й, коллектив набрал 81 балл.

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Источник: soccer.ru Фото: Твиттер «Арсенала»
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Все комментарии
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 22:24
Приветище, Олег!!!
Шуnя771
Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 22:17
Добрый вечер Виктор!)
Capral
Capral ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 22:02
Мой юный Друг, лично Вас- с победой!!!
stanichnik
stanichnik
сегодня в 21:46
Борьба за золото в АПЛ еще не закончилась
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 21:45
Матч был огонь, xG у "Касла" был немного повыше, но Рамсдейл сыграл топово, что и предрешило исход. Хау может в принципе дёргать себя за волосы, небольшой рикошет при ударе Эдегора, автогол (весьма нелепый), Исак не попал с трёх метров по воротам...

Как канонир же могу отметить, что Эдегор вот реально капитан, он всё прибавляет, в последних матчах на себя берёт всю игру.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 21:45
Шикарная игра со стороны обоих команд. Очень близкая и равная игра, где наши парни реализовали свои моменты, а игроки Ньюкасла нет....
Очень радует как уверенно играет два крайних матча Кивер. Поляк хоть и является левым центральным защитником, но уже вторую игру подряд играе на позиции правого центрального, и делает это очень успешно! Может нам удастся летом звять Ндику в качестве свободного агента, а поляка оставить правым центральным для конкуренции с Салиба?! Так же Артета решил изменить игру в центре поля и так же второй матч в старте проводит Жоржиньо вместо Парти и тут тоже попадание
10 из 10! Смелые изменения от Артеты, браво!
Пушкари с победой нас, впереди еще один серьезный, энергозатратный матч против Брайтона! Удачи нам!
Ньюкасл же заслуживает респекта. Думаю в следующем сезоне сороки так же будут бороться за титул!
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 21:19
Шансы остаются!
Тристан
Тристан ответ aNOOBis (раскрыть)
сегодня в 21:12
Привет, канонир, поменял свою позицию касательно Холдинга? Как видишь, прав был все же я, как убрал Артета Холдинга, мандраж у пушкарей пропал. Думаю и с МС сыграли бы достойнее, хотя они объективно сильнее сех в АПЛ на данный момент.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
сегодня в 21:02
Если бы Арсенал так уверенно себя вел до игры с МС, то шансы были бы.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 20:32
Ну что интрига не убита, что не может не радовать.
Master Shake
Master Shake
сегодня в 20:31
Чемпионская гонка не окончена, а в самом разгаре
aNOOBis
aNOOBis
сегодня в 20:30
Игра вышла из под контроля арбитра и несколько раз чуть не подрались
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