Спаллетти подтвердил, что продлил контракт с «Наполи»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти подтвердил, что продолжит тренировать неаполитанский клуб.
Я благодарен клубу за то, что они активировали возможность продления моего контракта до июня 2024 года.
Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти подтвердил, что продолжит тренировать неаполитанский клуб.
Я благодарен клубу за то, что они активировали возможность продления моего контракта до июня 2024 года.
Союз Спаллетти и Наполи привёл не просто к чемпионству, но и к игре команды на высшем уровнею
Сезон вполне можно считать удачным, но всё таки ложка дёгтя в бочке мёда всё таки есть. Наполи показывала футбол высокого уровня не только в национальном чемпионате, но и в лиге чемпионов, вот только в 1/4 финала им попался уж очень неудобный клуб, соотечественники из Милана.
Думаю выводы сделают и следующий сезон так же проведут блестяще.
Союз Спаллетти и Наполи привёл не просто к чемпионству, но и к игре команды на высшем уровнею
Сезон вполне можно считать удачным, но всё таки ложка дёгтя в бочке мёда всё таки есть. Наполи показывала футбол высокого уровня не только в национальном чемпионате, но и в лиге чемпионов, вот только в 1/4 финала им попался уж очень неудобный клуб, соотечественники из Милана.
Думаю выводы сделают и следующий сезон так же проведут блестяще.