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ГлавнаяНовостиКонтрактыИталия. Серия А 2022/2023

Спаллетти подтвердил, что продлил контракт с «Наполи»

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протон
протон
сегодня в 02:13
Довольно странно слышать о неудовольствии сторон, как Спаллетти, так и президента клуба - сеньор Лучано, конечно сделал всё возможное, но не надо сбрасывать со счетов судебный отъём очков у Ювентуса, а уж руководство клуба могло бы хотя бы сделать вид, что признательно довольно обычному тренеру, выигравшему чемпионат с весьма средним составом - этот результат выдающийся по критерию "стоимость-эффективность" (руководство клуба это "про деньги"?).
Чемпионство впервые за долгие годы взято без существенных затрат как на состав, так и на тренера.
7s3ska52er93
7s3ska52er93
вчера в 10:29
Лучано Спаллетти привёл Наполи к третьему чемпионству спустя 33 года, понятно, что руководство клуба активировало пункт контракта о продлении.
Союз Спаллетти и Наполи привёл не просто к чемпионству, но и к игре команды на высшем уровнею
Сезон вполне можно считать удачным, но всё таки ложка дёгтя в бочке мёда всё таки есть. Наполи показывала футбол высокого уровня не только в национальном чемпионате, но и в лиге чемпионов, вот только в 1/4 финала им попался уж очень неудобный клуб, соотечественники из Милана.
Думаю выводы сделают и следующий сезон так же проведут блестяще.
5dn3f87ysqsw
5dn3f87ysqsw
вчера в 10:20
Продление контракта выглядит логично, зачем что-то менять
Gahi
Gahi
вчера в 10:05
От добра добра не ищут, тем интереснее будет Серия А, из которой в полуфинале Лиги Чемпионов УЕФА уже представлены две команды и одна из них точно будет играть в финале "Интер" или "Милан". Так что в новом сезоне будем ждать на этой стадии данного турнира команду Лучано Спалетти "Наполи" с хорошими результатами. Удачи
jt76tnjdqnb5
jt76tnjdqnb5
вчера в 09:57
Надо работать и побеждать дальше
Rupertt
Rupertt
вчера в 09:52
Кто будет уходить от такого клуба?? Естественно останется.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 09:51
В Наполи сейчас он бог, может диктовать свои условия.
fpjn85vsry76
fpjn85vsry76
вчера в 09:03
Лысый не дурак, чтобы из такой перспективной команды уходить
stanichnik
stanichnik
вчера в 09:02
Отличная работа тренера стала поводом продления контракта.
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