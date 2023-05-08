Тен Хаг поддержал Де Хеа и высказался на тему продления контракта с игроком

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг выступил с поддержкой в адрес вратаря команды Давида Де Хеа после результативной ошибки голкипера в выездном матче 35-го тура АПЛ с «Вест Хэмом» (0:1).
Да, это была серьёзная ошибка, но ошибки — часть футбола. Мы должны справиться с этим вместе. Это командный вид спорта. В текущем сезоне он провёл больше «сухих» матчей. Каждый должен взять на себя ответственность.
Также наставник высказался по поводу продления контракта с испанским футболистом.
Мы хотим, чтобы он остался и продлил контракт.
32-летний Де Хеа выступает за манкунианцев с 2011 года.