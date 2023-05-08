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Тен Хаг поддержал Де Хеа и высказался на тему продления контракта с игроком

сегодня, 00:59
Вест ХэмЛоготип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)1 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг выступил с поддержкой в адрес вратаря команды Давида Де Хеа после результативной ошибки голкипера в выездном матче 35-го тура АПЛ с «Вест Хэмом» (0:1).

Да, это была серьёзная ошибка, но ошибки — часть футбола. Мы должны справиться с этим вместе. Это командный вид спорта. В текущем сезоне он провёл больше «сухих» матчей. Каждый должен взять на себя ответственность.

Также наставник высказался по поводу продления контракта с испанским футболистом.

Мы хотим, чтобы он остался и продлил контракт.

32-летний Де Хеа выступает за манкунианцев с 2011 года.

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Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 01:30
10 Хаг подержал Вратаря, а я как и многие были в шоки от гола, словами это не описать https://www.youtube.com/shorts/XZZNK69TNos
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