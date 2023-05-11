«Ливерпуль», «Барселона» и ПСЖ интересуются полузащитником «Ньюкасла»

Полузащитник «Ньюкасла» Бруно Гимараес попал в сферу интересов топ-клубов.
В подписании бразильца заинтересованы «Ливерпуль», «Барселона» и ПСЖ.
«Ливерпуль» готов заплатить за игрока около 87 млн фунтов стерлингов, однако «Ньюкасл» не намерен отпускать футболиста. «Сороки» готовят для Бруно новый контракт.
То он останется в команде, которая будет в следующем сезоне играть в ЛС, и не перейдет в состав участника Лиги конференции
То он останется в команде, которая будет в следующем сезоне играть в ЛС, и не перейдет в состав участника Лиги конференции