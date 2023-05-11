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«Ливерпуль», «Барселона» и ПСЖ интересуются полузащитником «Ньюкасла»

вчера, 17:07

Полузащитник «Ньюкасла» Бруно Гимараес попал в сферу интересов топ-клубов.

В подписании бразильца заинтересованы «Ливерпуль», «Барселона» и ПСЖ.

«Ливерпуль» готов заплатить за игрока около 87 млн фунтов стерлингов, однако «Ньюкасл» не намерен отпускать футболиста. «Сороки» готовят для Бруно новый контракт.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 20:59
Кто сможет потягаться с Ньюкаслом в финансовом плане?))
Шавхал Чурчаев
Шавхал Чурчаев
вчера в 17:41
Думаю, если у этого игрока есть голова на плечах
То он останется в команде, которая будет в следующем сезоне играть в ЛС, и не перейдет в состав участника Лиги конференции
ry8zn4wae4q6
ry8zn4wae4q6
вчера в 17:10
Лучше в Ливер двинуть
Гость
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