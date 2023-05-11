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Менди нанял нового агента, чтобы уйти из «Челси»

вчера, 12:51

Голкипер Эдуар Менди хочет покинуть «Челси».

Для этого он стал сотрудничать с новым агентом — Фали Рамадани. Футболист надеется, что его представитель сможет найти для него оптимальный вариант продолжения карьеры. В текущем сезоне АПЛ вратарь провел за «синих» 9 матчей.

По слухам, у Менди есть возможность переехать в Германию.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 16:23
Его ещё летом следовало продать. Много привозов…
Rupertt
Rupertt
вчера в 14:41
Пока есть шанс, нужно валить, тем более они сам хотят от него избавиться.
5msnex67kc7a
5msnex67kc7a
вчера в 14:26
Влип негр нипадеццки, как бы скоро в чемпионшипе не пришлось лавку полировать
Бонжорно
Бонжорно
вчера в 14:16
все верно ибо в следуищим году Челсие Тэда Богули будет играть в Шампиньоншипе
Juventus CR7
Juventus CR7
вчера в 14:01, ред.
Менди то ладно игрок явно не основы. А вот другие игроки и которых между прочим большинство могут также быть особо не довольны нынешней ситуацией в команде.

Я не про спортивный аспект, он, понятное дело, в этом сезоне не актуален. Тут речь идёт о переборе игроков одного уровня на одних и тех же позициях. По 4-5 игроков на одну позицию как между ними можно разделить игровое время. Вот здесь будут очень даже масштабные недовольства.

Менди покажется ещё мелочью по сравнению с тем что может быть , если руководство каким нибудь способом не разрулит в данной сложившейся обстановке!
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:36
Челси медленно но уверенно уходит в тень.
Шавхал Чурчаев
Шавхал Чурчаев ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 13:21
Если вернуться на полтора сезона назад, то можно вспомнить, что тогда Челси был машиной
Выиграл ЛЧ, играл очень мощно.
Но потом взяли обезьяну Лукаку, разрушили наигранные схемы, провалились по всем фронтам и уводили Тухеля
А потом и известные события с Абрамовичем
Теперь именем то, что именем
К сожалению
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:14
Непонятная ситуация с Челси - денег много, игроков ещё больше, а играть некому...
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