Менди нанял нового агента, чтобы уйти из «Челси»

Голкипер Эдуар Менди хочет покинуть «Челси».
Для этого он стал сотрудничать с новым агентом — Фали Рамадани. Футболист надеется, что его представитель сможет найти для него оптимальный вариант продолжения карьеры. В текущем сезоне АПЛ вратарь провел за «синих» 9 матчей.
По слухам, у Менди есть возможность переехать в Германию.
Я не про спортивный аспект, он, понятное дело, в этом сезоне не актуален. Тут речь идёт о переборе игроков одного уровня на одних и тех же позициях. По 4-5 игроков на одну позицию как между ними можно разделить игровое время. Вот здесь будут очень даже масштабные недовольства.
Менди покажется ещё мелочью по сравнению с тем что может быть , если руководство каким нибудь способом не разрулит в данной сложившейся обстановке!
Я не про спортивный аспект, он, понятное дело, в этом сезоне не актуален. Тут речь идёт о переборе игроков одного уровня на одних и тех же позициях. По 4-5 игроков на одну позицию как между ними можно разделить игровое время. Вот здесь будут очень даже масштабные недовольства.
Менди покажется ещё мелочью по сравнению с тем что может быть , если руководство каким нибудь способом не разрулит в данной сложившейся обстановке!