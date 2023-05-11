Менди нанял нового агента, чтобы уйти из «Челси»

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вчера, 12:51

Голкипер хочет покинуть «Челси».

Для этого он стал сотрудничать с новым агентом — Фали Рамадани. Футболист надеется, что его представитель сможет найти для него оптимальный вариант продолжения карьеры. В текущем сезоне АПЛ вратарь провел за «синих» 9 матчей.

По слухам, у Менди есть возможность переехать в Германию.