«Реал» интересуется молодым игроком «Тоттенхэма»

Защитник «Тоттенхэма» Педро Порро заинтересовал «Реал».
На данный момент выступление игрока за лондонский клуб нельзя назвать убедительным, но «шпоры» все равно верят в него и считают, что в будущем он принесет пользу.
В текущем сезоне АПЛ Порро провел 12 матчей, забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи.
Известно, что «Реал» также планирует подписать защитника «Баварии».
Кроос и Модрич аналогично не молодеют и им также необходимо искать замену и понемногу наигрывать их в составе. И в защите также не помешают усилить парочкой хорошего уровня игроков.
Одним словом в таких топ командах необходимо все предполагать заранее за пару сезонов. И за счёт этого команды и держатся постоянно на одном и том же уровне. Можно конечно в последний момент купить игрока за дорого, но не факт что он заиграет. Время будет потеряно, и также может выльется в результатах на футбольном поле!
Кроос и Модрич аналогично не молодеют и им также необходимо искать замену и понемногу наигрывать их в составе. И в защите также не помешают усилить парочкой хорошего уровня игроков.
Одним словом в таких топ командах необходимо все предполагать заранее за пару сезонов. И за счёт этого команды и держатся постоянно на одном и том же уровне. Можно конечно в последний момент купить игрока за дорого, но не факт что он заиграет. Время будет потеряно, и также может выльется в результатах на футбольном поле!
Зачем он Реалу , если в Тоттенхэм сомневаются в нём.
Зачем он Реалу , если в Тоттенхэм сомневаются в нём.