«Реал» интересуется молодым игроком «Тоттенхэма»

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вчера, 11:14

Защитник «Тоттенхэма» заинтересовал «Реал».

На данный момент выступление игрока за лондонский клуб нельзя назвать убедительным, но «шпоры» все равно верят в него и считают, что в будущем он принесет пользу.

В текущем сезоне АПЛ Порро провел 12 матчей, забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи.

Известно, что «Реал» также планирует подписать защитника «Баварии».