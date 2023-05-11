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«Реал» интересуется молодым игроком «Тоттенхэма»

вчера, 11:14

Защитник «Тоттенхэма» Педро Порро заинтересовал «Реал».

На данный момент выступление игрока за лондонский клуб нельзя назвать убедительным, но «шпоры» все равно верят в него и считают, что в будущем он принесет пользу.

В текущем сезоне АПЛ Порро провел 12 матчей, забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи.

Известно, что «Реал» также планирует подписать защитника «Баварии».

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Juventus CR7
Juventus CR7
вчера в 11:52, ред.
Да, Королевскому клубу необходимо понемногу искать замены своим основным игрокам чтобы в будущем обновление состава прошло с минимальными затратами в достижениях результата.

Кроос и Модрич аналогично не молодеют и им также необходимо искать замену и понемногу наигрывать их в составе. И в защите также не помешают усилить парочкой хорошего уровня игроков.

Одним словом в таких топ командах необходимо все предполагать заранее за пару сезонов. И за счёт этого команды и держатся постоянно на одном и том же уровне. Можно конечно в последний момент купить игрока за дорого, но не факт что он заиграет. Время будет потеряно, и также может выльется в результатах на футбольном поле!
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:31
Какие-то странные вбросы про Реал.
Зачем он Реалу , если в Тоттенхэм сомневаются в нём.
Гость
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