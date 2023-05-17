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Агент Майсторовича прокомментировал восстановление игрока после травмы

сегодня, 14:52

Александар Важич, агент защитника «Динамо» Милана Майсторовича, высказался о восстановлении футболиста после травмы.

На данный момент неизвестно, сколько Милану потребуется на восстановление. Врачи делают все возможное, чтобы он вернулся как можно скорее. Этот перерыв пойдет ему на пользу. Нет сомнений, Майсторович вернется еще сильнее.

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Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 15:20
Все понятно кресты по любому тяжёлая травма, но агент что то недоговаривет - "Этот перерыв пойдет ему на пользу..." Может кто объяснит, как перерыв по поводу серьёзной травмы может пойти на пользу?
А если этот "перерыв" встретит "рецидив" травмы?
баск
баск
сегодня в 15:09
Хорошо бы, конечно..

Да и разрыв крестов бывает разный.
Случается, что на носилках уносят, а Милан ушёл сам и даже не хромал.
Так что может и не так страшно всё..
Гость
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