Агент Майсторовича прокомментировал восстановление игрока после травмы

Александар Важич, агент защитника «Динамо» Милана Майсторовича, высказался о восстановлении футболиста после травмы.
На данный момент неизвестно, сколько Милану потребуется на восстановление. Врачи делают все возможное, чтобы он вернулся как можно скорее. Этот перерыв пойдет ему на пользу. Нет сомнений, Майсторович вернется еще сильнее.
А если этот "перерыв" встретит "рецидив" травмы?
А если этот "перерыв" встретит "рецидив" травмы?
Да и разрыв крестов бывает разный.
Случается, что на носилках уносят, а Милан ушёл сам и даже не хромал.
Так что может и не так страшно всё..
Да и разрыв крестов бывает разный.
Случается, что на носилках уносят, а Милан ушёл сам и даже не хромал.
Так что может и не так страшно всё..