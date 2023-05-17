Агент Майсторовича прокомментировал восстановление игрока после травмы

Александар Важич, агент защитника «Динамо» , высказался о восстановлении футболиста после травмы.

На данный момент неизвестно, сколько Милану потребуется на восстановление. Врачи делают все возможное, чтобы он вернулся как можно скорее. Этот перерыв пойдет ему на пользу. Нет сомнений, Майсторович вернется еще сильнее.