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Агент рассказал о ходе восстановления Роберто Фернандеса от травмы

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Capral
Capral
вчера в 18:14
Вот так, только начала сыгрываться пара Фернандес-Майсторович, как тут же, травма Фернандеса... А ведь сыгранность у игроков ЦЗ- еще важнее, чем взаимопонимание в нападении! А потом предъявляются идиотские претензии к ГТ- почему результата нет. Да потому и нет, что заменить некем.
Фернандесу- скорейшего вызДоровления!!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:02
Молодой парень 22 года, восстанавливаться организм должен быстрее, здоровья Роберту.
Гость
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