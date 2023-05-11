Агент рассказал о ходе восстановления Роберто Фернандеса от травмы

Альберто Ромеро, агент защитника «Динамо» Роберто Фернандеса, высказался о восстановлении футболиста от травмы.
Роберто уже чувствует себя гораздо лучше. Процесс лечения идет хорошо. Думаю, он может восстановиться даже раньше чем через месяц.
Альберто Ромеро, агент защитника «Динамо» Роберто Фернандеса, высказался о восстановлении футболиста от травмы.
Роберто уже чувствует себя гораздо лучше. Процесс лечения идет хорошо. Думаю, он может восстановиться даже раньше чем через месяц.
Фернандесу- скорейшего вызДоровления!!!
Фернандесу- скорейшего вызДоровления!!!