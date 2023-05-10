Игроку «Торпедо» наложили 9 швов после столкновения на тренировке

Вингер «Торпедо» столкнулся с одноклубником на тренировке.

Агент футболиста Нено Хеновес опроверг появившуюся ранее информацию о драке между игроками.

О боже мой! Драка между игроками? На тренировке произошло столкновение, и Жажа порезал лоб. Несчастный случай на тренировке. Как ты можешь думать, что там была драка? Абсурд, и не более. С ним всё в порядке. Ему наложили 9 швов. Я повторюсь, что это был просто удар по голове на тренировке. Два футболиста врезались друг в друга лбами на тренировке во время прыжка за мячом. И не более того. Многие люди ошибаются, думая о драке. Всё было так, как сказал я.