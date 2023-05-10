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Игроку «Торпедо» наложили 9 швов после столкновения на тренировке

вчера, 09:53

Вингер «Торпедо» Жажа столкнулся с одноклубником на тренировке.

Агент футболиста Нено Хеновес опроверг появившуюся ранее информацию о драке между игроками.

О боже мой! Драка между игроками? На тренировке произошло столкновение, и Жажа порезал лоб. Несчастный случай на тренировке. Как ты можешь думать, что там была драка? Абсурд, и не более. С ним всё в порядке. Ему наложили 9 швов. Я повторюсь, что это был просто удар по голове на тренировке. Два футболиста врезались друг в друга лбами на тренировке во время прыжка за мячом. И не более того. Многие люди ошибаются, думая о драке. Всё было так, как сказал я.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 21:12
Он с кем столкнулся? С паровозом, что ли?
jy497rvzhm72
jy497rvzhm72
вчера в 17:51
Глупая травма, здоровья пострадавшему.
ОПС
ОПС
вчера в 11:53
В жизни всякое бывает. А футбол это тоже жизнь. Но 9 швов от порезов из-за столкновения головами. Как то не верится.
Gahi
Gahi
вчера в 10:56
Во первых хочется пожелать здоровья футболисту и без серьёзных последствий для карьеры. Во вторых не понятно в каком состояние второй футболист который столкнулся головой? Понятно что тяжело в учении, но легко в бою - следуя этой поговорки можно согласиться, но не до такой же степени чтобы разбивать головы во время тренировки, после чего приходится накладывать швы. Удачи
tkbuj6nbye9r
tkbuj6nbye9r ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 10:52
Видно настроены только на победы!!!
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 10:46
Это битва за основу ,подготовка к битве в Первой Лиге.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 10:15
Здоровья футболисту.
За драку не слышал.
shlomo2
shlomo2
вчера в 09:59
Ну во первых здоровья, а во вторых журналюги пускай ложные слухи о драке не распускают (уже пора за такое наказывать)....
824dz6543fq6
824dz6543fq6
вчера в 09:54
Бывает такое,не жалеют себя на тренировках
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