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Агент Кади поделился информацией о состоянии игрока после операции

вчера, 14:53

Агент полузащитника «Краснодара» Кади Хелсио Алиск поделился о состоянии футболиста после операции.

Кади хорошо себя чувствует после операции. Но пока нет понимания, когда он сможет вернуться на поле.

Бразилец получил тяжёлую травму во время матча 24-го тура РПЛ со «Спартаком» (3:4), ударившись головой о плечо защитника москвичей Георгия Джикии. Капитан «красно-белых» сразу же оказал пострадавшему первую помощь, вытащив у него запавший язык. Позже хавбека увезли на машине скорой помощи. Как сообщалось, у игрока диагностировали перелом лицевых костей.

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v68k262h2y5u
v68k262h2y5u
вчера в 14:58
Здоровья Кади,, Джикия красавчик
Гость
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