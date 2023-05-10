Агент Кади поделился информацией о состоянии игрока после операции

Агент полузащитника «Краснодара» Кади Хелсио Алиск поделился о состоянии футболиста после операции.
Кади хорошо себя чувствует после операции. Но пока нет понимания, когда он сможет вернуться на поле.
Бразилец получил тяжёлую травму во время матча 24-го тура РПЛ со «Спартаком» (3:4), ударившись головой о плечо защитника москвичей Георгия Джикии. Капитан «красно-белых» сразу же оказал пострадавшему первую помощь, вытащив у него запавший язык. Позже хавбека увезли на машине скорой помощи. Как сообщалось, у игрока диагностировали перелом лицевых костей.