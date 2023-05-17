Моуриньо не возглавит ПСЖ из-за дружбы с Кампушем

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сегодня, 20:29

Главный тренер «Ромы» , скорее всего, не возглавит ПСЖ .

На данный момент между португальским специалистом и парижским клубом не было контактов. Одна из главных причин, почему Моуриньо не станет новым наставником парижан, заключается в его близких отношениях с советником ПСЖ по спортивным вопросам .