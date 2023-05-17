Моуриньо не возглавит ПСЖ из-за дружбы с Кампушем

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо, скорее всего, не возглавит ПСЖ.
На данный момент между португальским специалистом и парижским клубом не было контактов. Одна из главных причин, почему Моуриньо не станет новым наставником парижан, заключается в его близких отношениях с советником ПСЖ по спортивным вопросам Луишем Кампушем.
Моуриньо и Кампуш являются соотечественниками, они вместе работали в «Реале». Оба не хотят ставить дружбу под угрозу, поэтому назначение Моуриньо в ПСЖ, пока в клубе находится Кампуш, скорее всего, не произойдёт.