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Моуриньо не возглавит ПСЖ из-за дружбы с Кампушем

сегодня, 20:29

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо, скорее всего, не возглавит ПСЖ.

На данный момент между португальским специалистом и парижским клубом не было контактов. Одна из главных причин, почему Моуриньо не станет новым наставником парижан, заключается в его близких отношениях с советником ПСЖ по спортивным вопросам Луишем Кампушем.

Моуриньо и Кампуш являются соотечественниками, они вместе работали в «Реале». Оба не хотят ставить дружбу под угрозу, поэтому назначение Моуриньо в ПСЖ, пока в клубе находится Кампуш, скорее всего, не произойдёт.

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15 мая
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Все комментарии
Великий Пуховик
Великий Пуховик ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 21:05
Если что пойдёт не так, то виноват во всём будет советник по спортивным вопросам.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 20:40
Статья о глупых слухах, ни о чем
Rupertt
Rupertt
сегодня в 20:38
Ну раз не хочет идти в ПСЖ из-за друга, тогда пусть идёт в Тоттенхэм. Хотя если Рома выиграет ЛЕ, тогда нужно оставаться и попытаться на следующий сезон выиграть кубок Италии, а там уже и чемпионство, что за гранью достижимого, конечно всё может быть, не буду загадывать. Следующий сезон будет в новинку для всех, Милан - Конте, Челси - Почеттино, ПСЖ - Моуриньо, Тоттенхэм - Нагельсманн, ну и с 5% вероятностью Ювентус - Зидан.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 20:35
Нифига не понял, но очень интересно...
BDA8181
BDA8181
сегодня в 20:34
Интересно, хотя у них могло бы получится многое .
Варвар7
Варвар7
сегодня в 20:34
То есть "Особенный" заранее уверен, если что пойдёт не так " то держите меня семеро"...)
sova147
sova147
сегодня в 20:30
Он сам не будет идти в этот сложный клуб..
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