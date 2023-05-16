«Милан» распрощается с тренером, принёсшим чемпионство. От Пиоли требуют финала ЛЧ

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вчера, 17:55

Без Леау и Беннасера это почти невозможно.

Для главного тренера «Милана» Стефано Пиоли май – ключевой отрезок, который повлияет на его будущее в итальянском гранде. С 57-летним менеджером «россонери» вышли из затяжного кризиса, сначала стали второй командой Серии А, а годом позднее завоевали первый за 11 лет чемпионский титул. Но летом миланцы могут продолжить двигаться уже без этого специалиста.

Турнирные неудачи

«Милан» действительно выступает куда хуже, чем в прошлом году. Чемпионство «россонери» в предыдущем сезоне было не таким ярким, как победа «Наполи». Подопечные Пиоли забили меньше, пропустили больше, набрали очков немногим больше, чем неаполитанцы уже по итогам 35 туров. Плюс вторая команда Серии А (тогда — «Интер») была куда ближе – 84 очка к 86 и 83 против 69 – в нынешнем розыгрыше.

При этом в новом чемпионате «Милан» стартовал достойно – за первые 11 туров команда уступила лишь «Наполи», который уже тогда вырвался в лидеры первенства и начал наращивать отрыв от конкурентов. И в этот период «россонери» курсировали между 2-й и 3-й строчками чемпионата.

Сейчас коллектив выпал даже из первой четверки и идет на пятом месте. «Рома» дышит в спину, а отставание от «Лацио» достигло 4 очков. На весеннем отрезке Серии А миланцы одержали лишь 3 победы в 11 встречах. Да, одна из них – над теми же неаполитанцами, да, поражений тоже мало (3). Но именно постоянные ничьи не позволяют «Милану» забраться выше – при этом очки у недавнего чемпиона отбирают и середняки, и аутсайдеры. Недавно случились 1:1 с «Кремонезе» — 17-й командой чемпионата. До этого – 1:1 с «Болоньей» (11-е место) и 0:0 с «Эмполи» (14-е место), поражение от «Удинезе» (12-е место) и ничья с «Салернитаной» (15-е место).

Решение на основе еврокубковых успехов

На фоне такого резкого отката и появились слухи об отставке менеджера. Для чемпиона 5-6-е место в следующем же сезоне – это провал, поэтому нужен аргумент, который склонит боссов «россонери» продолжить сотрудничество. Руководство выделило два направления, в которых Пиоли должен преуспеть – выступление в ЛЧ в текущем сезоне и попадание в зону Лиги чемпионов.

С первым все понятно – команда хоть и проваливается в чемпионате Италии, в главном еврокубке творит сенсацию. В 1/8 финала миланцы выбили «Тоттенхэм» Антонио Конте, затем прихлопнули «Наполи». Четвертьфинальное противостояние было для «Милана» особенно принципиальным. Прежде всего это было сражение двух чемпионов. Помимо того, неаполитанцы отлично играют в атаке, но имеют и слабые стороны – Пиоли сразу трижды за 3 недели вскрыл их. Отчасти это укрепляет позиции тренера – вслед за долгожданным чемпионством итальянский гранд наконец так близок к победе в главном еврокубке.

К слову, в полуфинале «Милан» сошелся с «Интером» — и противостояние для команды Стефано Пиоли началось неудачно, с поражения (0:2). Менеджер «нерадзурри» Симоне Индзаги в настолько же затруднительном положении, но за счет формы лидеров и четкой стратегии имеет больше шансов остаться в команде.

Правда, сам Пиоли пока сохраняет оптимизм:

Нам нужно действовать сбалансированно, компактно. Мы понимаем, насколько важным будет первый гол, и неважно, на какой минуте он забит. Мы начали говорить об ответном матче с «Интером» еще в воскресенье утром. У нас есть лишь один шанс, и мы обязаны подойти к игре с исключительно правильным настроем. Какое настроение у игроков? Настроение команды, которая знает, что у нее еще есть возможность победить. Все сфокусированы и попытаются перевернуть ситуацию, в которой все ставки не в нашу пользу. Мало кто мог представить, что «Милан» зайдет так далеко в Лиге чемпионов, но теперь мы хотим попасть в финал.

Что касается топ-4, борьба с «Лацио» будет крайне тяжелой. Осталось всего 3 тура, нужно ликвидировать отставание в 4 балла и набрать еще хотя бы один. Для этого необходимо, чтобы римляне оступились, а «россонери» успели этим воспользоваться – причем дважды. И хуже всего, что календарь благоприятнее у «Лацио». Им предстоит встретиться с «Удинезе», «Кремонезе» и «Эмполи». Тем временем один из соперников «россонери» по последним турам – «Ювентус», идущий вторым в первенстве. А учитывая неудачи с середняками, даже в победах над «Сампдорией» и «Вероной» нельзя быть уверенным.

«Милану» очень не везет на травмы лидеров

Ключевой для «россонери» стала травма основного голкипера Мика Меньяна – француз пропустил 16 туров Серии А (с октября по конец февраля. И если до паузы на ЧМ -2022 это несильно сказывалось на результатах гранда, то после возобновления сезона стало намного хуже. За первые 8 матчей в новом году «Милан» одержал лишь одну победу – в этот отрезок коллектив опустился на 7-ю строчку чемпионата.

В дальнейшем команда выправила ситуацию с результатами и поднялась к 5-й строчке, только вот для того, чтобы оказаться выше нужны победы. Сейчас под вопросом состояние двух лидеров из группы атаки – Рафаэла Леау и Исмаэля Беннасера. Алжирец точно пропустит остаток сезона, а португальский вингер пропустил встречи с «Интером» в ЛЧ и «Специей» в Серии А из-за повреждения приводящей мышцы.

Атакующий потенциал «Милана» без этих двоих значительно ниже, так что большой вопрос – за счет чего миланцы попробуют выправить положение. Вполне возможно, что Пиоли пора паковать чемоданы.