Конте может сменить Пиоли в «Милане»

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сегодня, 09:38

Владелец «Милана» Джерри Кардинале может расстаться с главным тренером команды в связи с результатами на внутренней арене.

«Россонери» вылетели из Кубка Италии, проиграли в матче за Суперкубок, а также имеют проблемы в Серии А. Коллектив после 35 туров занимает 5-е место в чемпионате Италии, отставая на 4 очка от зоны Лиги чемпионов. Также недовольство боссов вызывают проблемы в управлении командой. Некоторые футболисты, которые были приобретены в прошлом году, получают мало игрового времени. Сообщается, что новым наставником с большой долей вероятности станет , покинувший весной «Тоттенхэм».