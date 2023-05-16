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Конте может сменить Пиоли в «Милане»

сегодня, 09:38

Владелец «Милана» Джерри Кардинале может расстаться с главным тренером команды Стефано Пиоли в связи с результатами на внутренней арене.

«Россонери» вылетели из Кубка Италии, проиграли в матче за Суперкубок, а также имеют проблемы в Серии А. Коллектив после 35 туров занимает 5-е место в чемпионате Италии, отставая на 4 очка от зоны Лиги чемпионов. Также недовольство боссов вызывают проблемы в управлении командой. Некоторые футболисты, которые были приобретены в прошлом году, получают мало игрового времени. Сообщается, что новым наставником с большой долей вероятности станет Антонио Конте, покинувший весной «Тоттенхэм».

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Все комментарии
Rupertt
Rupertt
сегодня в 09:56
Этот Кардинал походу друг Конте, специально освобождает место под него. Тут даже проход в финал не поможет, хотя кто его знает. Может если Милан пройдёт в финал, что уже достижение при счете 0-2, уже будет хорошо и потом в финале выиграет Ман Сити, вот где будет моё удивление, после такого нужно тренера оставлять, но возможно они уже давно всё решили на счёт него, даже если будет такой исход.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:55
Замена тренеров производится во всех чемпионатах- это практика.
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