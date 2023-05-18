«Брентфорд» намерен продлить контракт с отстранённым от футбола игроком

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вчера, 22:21

«Брентфорд» по-прежнему хочет предложить новый контракт нападающему , несмотря на то, что игроку на 8 месяцев запретили заниматься футбольной деятельностью за нарушение регламента Футбольной ассоциации Англии о ставках.

По информации источника, клуб планирует летом провести переговоры с форвардом по поводу продления соглашения. Отмечается, что этот вопрос уже обсуждается некоторое время.

«Пчёлы» не намерены вводить собственные санкции в отношении футболиста, так как большинство нарушений он совершил до перехода в команду. «Брентфорд» собирается оказывать всестороннюю поддержку Тоуни и его семье до его возвращения, а также будет обсуждать возможность подачи апелляции на решение дисциплинарной комиссии.