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«Брентфорд» намерен продлить контракт с отстранённым от футбола игроком

вчера, 22:21

«Брентфорд» по-прежнему хочет предложить новый контракт нападающему Айвену Тоуни, несмотря на то, что игроку на 8 месяцев запретили заниматься футбольной деятельностью за нарушение регламента Футбольной ассоциации Англии о ставках.

По информации источника, клуб планирует летом провести переговоры с форвардом по поводу продления соглашения. Отмечается, что этот вопрос уже обсуждается некоторое время.

«Пчёлы» не намерены вводить собственные санкции в отношении футболиста, так как большинство нарушений он совершил до перехода в команду. «Брентфорд» собирается оказывать всестороннюю поддержку Тоуни и его семье до его возвращения, а также будет обсуждать возможность подачи апелляции на решение дисциплинарной комиссии.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 02:51
Это может означать и то , что кто то повыше " замазан" в деле о ставках., попросту говоря не у одного Тоуни "рыльцо в пуху".
Rupertt
Rupertt
сегодня в 02:50
Да просто это сам клуб делает ставки, а он связной.
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:35
Руководству клуба виднее . Значит их всё устраивает.
Гость
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