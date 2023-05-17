«Ливерпуль» объявил об уходе четырёх футболистов этим летом

Пресс-служба «Ливерпуля» сообщает, что полузащитники Наби Кейта, Алекс Окслейд-Чемберлен, Джеймс Милнер и нападающий Роберто Фирмино покинут клуб этим летом.
Все игроки уйдут из «Ливерпуля» на правах свободных агентов. Кейта выступал за «красных» с 2018-го, Окслейд-Чемберлен — с 2017-го, а Милнер и Фирмино — с 2015-го.
Милнер легенда красных, который взял с ними все кубки, но ему 37 и это возраст когда пора прощаться с футболом в принципе.
Милнер легенда красных, который взял с ними все кубки, но ему 37 и это возраст когда пора прощаться с футболом в принципе.
Кейта еще может перезапустить карьеру, ему всего лишь 28, так что сейчас самое главное выбрать правельный клуб для себя и попытаться выйти на былой уровень. Мне кажется ему нужно уходить в Бундеслигу.
АОЧ вот даже не знаю, тут скорее какой нибудь середняк АПЛ это уже будет хорошим вариантом для него. В Арсенале был перспективным и многообещающим, в Ливерпуле замучили травмы а дальше попросту проигрывал конкуренцию, сейчас же вообще непонятно где окажется....
Фермино хоть и возрастной игрок, но спрос на него точно будет и я уверен в числе желающих подписать бразильца будут и большие клубы!
Кейта еще может перезапустить карьеру, ему всего лишь 28, так что сейчас самое главное выбрать правельный клуб для себя и попытаться выйти на былой уровень. Мне кажется ему нужно уходить в Бундеслигу.
АОЧ вот даже не знаю, тут скорее какой нибудь середняк АПЛ это уже будет хорошим вариантом для него. В Арсенале был перспективным и многообещающим, в Ливерпуле замучили травмы а дальше попросту проигрывал конкуренцию, сейчас же вообще непонятно где окажется....
Фермино хоть и возрастной игрок, но спрос на него точно будет и я уверен в числе желающих подписать бразильца будут и большие клубы!