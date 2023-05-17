«Ливерпуль» объявил об уходе четырёх футболистов этим летом

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сегодня, 19:49

Пресс-служба «Ливерпуля» сообщает, что полузащитники , , и нападающий покинут клуб этим летом.

Все игроки уйдут из «Ливерпуля» на правах свободных агентов. Кейта выступал за «красных» с 2018-го, Окслейд-Чемберлен — с 2017-го, а Милнер и Фирмино — с 2015-го.