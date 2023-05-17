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«Ливерпуль» объявил об уходе четырёх футболистов этим летом

сегодня, 19:49

Пресс-служба «Ливерпуля» сообщает, что полузащитники Наби Кейта, Алекс Окслейд-Чемберлен, Джеймс Милнер и нападающий Роберто Фирмино покинут клуб этим летом.

Все игроки уйдут из «Ливерпуля» на правах свободных агентов. Кейта выступал за «красных» с 2018-го, Окслейд-Чемберлен — с 2017-го, а Милнер и Фирмино — с 2015-го.

«Ливерпуль» объявил об уходе четырёх футболистов этим летом

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 21:30
Вначале был, но в итоге так и не раскрылся, хотя мы помним, что Веня его на многих позициях пробовал. Так что, скорее, продали его вовремя и за хорошую сумму.
Клирик
Клирик ответ 1580556558 (раскрыть)
сегодня в 21:30
71 лям.. 30 лет игроку. Ну, разве в ПСЖ
Bom Bom
Bom Bom
сегодня в 21:28
С Кейта и Оксом обиднее всего получилось у красных. У первого, кажется, все было для успешной игры под руководством Клоппа, но почему-то не тянул. Стабильно портачил в ответственный момент. Второй ярко начинал, но травмы сказались. Потенциал имел внушительный.
собакин6762
собакин6762
сегодня в 21:22
Ну теперь Месси и Мбаппе купят !
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
сегодня в 21:12
Все они отработанный материал. Ливер немного потеряет от того что сплавит их
1580556558
1580556558 ответ u8scq7vcydc9 (раскрыть)
сегодня в 21:02
Разговоры о перестройке идут давно. Наверняка уже присмотрели замену. Сложно будет заменить Милнера (палочка выручалочка почти на любой позиции, отличный мотиватор и боец) и Фирмино. Оставшихся выпускали на поле скорее от безысходности. Больше всех будет не хватать Милнера, но в его возрасте энергозатратный футбол Клоппа уже не подходит, не думаю, что тут дело в игровом времени
1580556558
1580556558 ответ Grizly88 (раскрыть)
сегодня в 20:58
У Салаха жирный контракт. Сам не уйдет, только продать
u8scq7vcydc9
u8scq7vcydc9
сегодня в 20:54
Совсем недавно они были основными игроками, теперь замену найти сходу будет сложно
drug01
drug01
сегодня в 20:29
Значит Ливерпуль ждёт обновление состава....
A.S.A
A.S.A
сегодня в 20:26
Милнер перейдет в Брайтон, а по остальным пока ничего неизвестно
Кейта еще может перезапустить карьеру, ему всего лишь 28, так что сейчас самое главное выбрать правельный клуб для себя и попытаться выйти на былой уровень. Мне кажется ему нужно уходить в Бундеслигу.
АОЧ вот даже не знаю, тут скорее какой нибудь середняк АПЛ это уже будет хорошим вариантом для него. В Арсенале был перспективным и многообещающим, в Ливерпуле замучили травмы а дальше попросту проигрывал конкуренцию, сейчас же вообще непонятно где окажется....
Фермино хоть и возрастной игрок, но спрос на него точно будет и я уверен в числе желающих подписать бразильца будут и большие клубы!
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 20:25, ред.
Чистка рядов – неизбежный процесс. Хоть и грустный.
Beka_byaka
Beka_byaka
сегодня в 20:17
Грустно. Все четверо приложили не мало усилий для завоевание титула АПЛ
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
сегодня в 20:17
Чтобы вернуться в гонку за чемпионство, Ливерпулю придется потратить огромную сумму в летнее ТО
SHEARER
SHEARER ответ Grizly88 (раскрыть)
сегодня в 20:16
Салах пока ещё в обойме.
Grizly88
Grizly88
сегодня в 20:11
А где Салах
Roger Young
Roger Young
сегодня в 20:11, ред.
В этом списке нет ни одного без кого нельзя обойтись. Кейта средний игрок, как и Окс-Чемберлен. Они давно потеряли форму и пора уходить. Фирмино уже давно сам заявил, что этот сезон в Ливерпуле для него последний, так что нет неожиданности.

Милнер легенда красных, который взял с ними все кубки, но ему 37 и это возраст когда пора прощаться с футболом в принципе.
BDA8181
BDA8181
сегодня в 20:06
Ну скажем так , что не много и потеряют. Освободят платежную ведомость.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 19:57
Это потеря для Ливера, но прийдут другие!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:50
ОБНОВЛЕНИЕ НИКОГДА НЕ ПОМЕШАЕТ...
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