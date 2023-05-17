«Интер» продлит контракт с ключевым защитником клуба

«Интер» намерен сохранить в своём составе защитника Алессандро Бастони.
Миланский клуб предложит футболисту новый контракт до лета 2028 года.
По данным СМИ, в трансфере Бастони заинтересован английский топ-клуб.
«Интер» намерен сохранить в своём составе защитника Алессандро Бастони.
Миланский клуб предложит футболисту новый контракт до лета 2028 года.
По данным СМИ, в трансфере Бастони заинтересован английский топ-клуб.
Но всё зависит опять от.... за кого болел с детства и мечтал играть!)
Но всё зависит опять от.... за кого болел с детства и мечтал играть!)