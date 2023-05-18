Кокорин стал лучшим игроком сезона в чемпионате Кипра

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вчера, 23:13

Ассоциация футболистов Кипра признала нападающего «Ариса» лучшим игроком сезона 2022/23 в чемпионате страны.

В текущей кампании на счету россиянина 13 голов и 6 результативных передач. Форвард выступает за клуб на правах аренды из «Фиорентины».