Кокорин стал лучшим игроком сезона в чемпионате Кипра

Ассоциация футболистов Кипра признала нападающего «Ариса» Александра Кокорина лучшим игроком сезона 2022/23 в чемпионате страны.
В текущей кампании на счету россиянина 13 голов и 6 результативных передач. Форвард выступает за клуб на правах аренды из «Фиорентины».
Немного смешны размеры кубка. Даже на чемпионате мира трофей поскромнее чуток)))
В целом приятная новость, особенно с учетом предвзятости ко всему русскому в мире, надо быть на жве головы сильнее, чтоб опередить всех
Немного смешны размеры кубка. Даже на чемпионате мира трофей поскромнее чуток)))
В целом приятная новость, особенно с учетом предвзятости ко всему русскому в мире, надо быть на жве головы сильнее, чтоб опередить всех