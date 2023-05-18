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Кокорин стал лучшим игроком сезона в чемпионате Кипра

вчера, 23:13

Ассоциация футболистов Кипра признала нападающего «Ариса» Александра Кокорина лучшим игроком сезона 2022/23 в чемпионате страны.

В текущей кампании на счету россиянина 13 голов и 6 результативных передач. Форвард выступает за клуб на правах аренды из «Фиорентины».

Кокорин стал лучшим игроком сезона в чемпионате Кипра

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Все комментарии
альсато
альсато
сегодня в 13:06
Саня Кокорин: "я лучший!-Век свободы не видать!"))))))
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов ответ ballak144 (раскрыть)
сегодня в 12:46
Что рано его сбрасывать со счетов.Он,лучший футболист первенства,где выступает.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 11:48
На следующий сезон укрепит фиалок!
Главное чтобы какой нибудь кипрский Пак под руку не подвернулся...)
металлург
металлург
сегодня в 10:25
Главное чтобы трофей голову не вскружил, а то сначала в бар, после бара стулом местного чиновника по голове и напоследок в местный лагерь с колючей проволокой. Тогда точно можно автобиографию в книжке с мягким переплетом выпускать. Давайте серьёзно: "Молодец!"
Palex
Palex ответ За адекватность (раскрыть)
сегодня в 09:02
Молодец,кто бы спорил. Только если бы он не про76 свою карьеру пьянками, гулянками и прочими безобразиями,то мог бы стать лучшим игроком,совершенно другого чемпионата.
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 08:47
Молодец, за футбол взялся.)
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 07:59
Ну все, сейчас его понесет.
Vadik
Vadik
сегодня в 07:45
Молодец, Кокорин! Лучше править в аду, чем служить в раю)))
Сп62
Сп62 ответ 6t86wtg2892z (раскрыть)
сегодня в 07:36
Лучше быть первым на деревне, чем на лавке в городе.
ДСА
ДСА
сегодня в 06:43
Ну вот и настал его звездный час.
Rupertt
Rupertt
сегодня в 02:56
А его команда принимает участие в двух финалах, не обидно ли.
6t86wtg2892z
6t86wtg2892z
сегодня в 02:27
Какое никакое ,а всё равно достижение, хоть и местного масштаба
aleksandr tsekanovskiy
aleksandr tsekanovskiy
сегодня в 01:21
Первый парень на деревне...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:18
Ну, что сейчас не грех и отметить...
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 01:04
Дзюба? Смешно, этот дровосек может только в России забивать)))
ballak144
ballak144 ответ Абуссафар Аббасов (раскрыть)
сегодня в 01:03
Что доказал?)
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 00:39
Это удивительно.
Немного смешны размеры кубка. Даже на чемпионате мира трофей поскромнее чуток)))
В целом приятная новость, особенно с учетом предвзятости ко всему русскому в мире, надо быть на жве головы сильнее, чтоб опередить всех
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
сегодня в 00:16
Доказал всем недоброжелателям!
За адекватность
За адекватность
сегодня в 00:09, ред.
Как угодно каждый может относится к Кокорину и к уровня чемпионата Кипра. Но смею предположить, что там тоже проводился определенный опрос, и как минимум по мнению экспертов и болельщиков кипрского футбола или уж еще не знаю кого он сию награду заслужил. Да и футбол спорт номер 1 не только в странах топ-5 рейтинга УЕФА, где играют ведущие футболисты мира. Но это в качестве лирического отступления. А как на мой сугубо субъективный взгляд, то молодец, и успехов в будущем, да и фотка зачетная, всяко лучше. чем...
Павел Якунин
Павел Якунин
сегодня в 00:08
Поздравляем!
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:58
Я представляю тогда бы Дзюба вообще стал , лучшим Дзюбадоной кипрского футбола !!!))
memphis
memphis
вчера в 23:55
Как будто Чемпионат мира выйграл, судя по статуе
karnager
karnager
вчера в 23:52
Вот это статуя в руках!
протон
протон
вчера в 23:35
Ну вот только сегодня приводил пример Кокорина. с Ариса. а говорят Бензема утух
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 23:32
Не опозорил Отечество Сашка...Молодчага...!!!...)
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 23:30
Вот этой статуэткой лучше махать, чем стулом .. Хе..
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 23:27, ред.
Месси, Холланд, Мбаппе - кто эти люди, чтобы им ЗМ вручать? Вот Сашка - это талант! Талантище! Вот кто должен эту награду получить.
Qadaffi3
Qadaffi3
вчера в 23:23
я всегда писал,что Кокошка лучший!!!
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 23:23
Пора возвращать в родной клуб."Зенит"? "Спартак"? Все будут рады видеть его в своих рядах.Даже знаменитая сборная СИЗО!
Пепс
Пепс
вчера в 23:19
Молодец 👍👍👍👍⚽⚽⚽
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