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Стали известны претенденты на звание лучшего тренера сезона в АПЛ

вчера, 17:25

Английская Премьер-Лига объявила номинантов на звание лучшего тренера сезона.

В список попали: Микель Артета («Арсенал»), Роберто Де Дзерби («Брайтон»), Унаи Эмери («Астон Вилла»), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Эдди Хау («Ньюкасл») и Марку Силва («Фулхэм»).

Для определения победителя, имя которого станет известно 30 мая, голоса болельщиков объединят с голосами группы футбольных экспертов.

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Все комментарии
протон
протон ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 22:54
Да в том то и дело, что фактор финансовых возможностей играет роль. Допустим, ну взял Артета чемпионство сказали бы. Ну взял, так взял. Взял Пеп. Ну что молодец. Никто не  вспомнит, какими трудами потом взяли чемпионство. Допустим, чемпионство берет Артета с худшим  фин. составом. Кто будет мусолить эту тему? Насчёт Челси не вернётся еще долго. Брайтон темная лошадка, выстрелил, а завтра кто знает, как финансы клуба поведут. Ипостась всего, что пушкари в конец всегда сдают. это факт очевидный. Вот почему?
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:16, ред.
Многие конечно будут спорить и возражать, но лично я считаю,что лучшими были тренер Арсенала Микель Артета, и тренер Ньюкасла Эдди Хау!
Да,Пеп привел Сити к очередному чемпионству, но с его финансовыми возможностями и сыгранным составом делать это проще! Он создал этот Сити и теперь прёт на своем багаже, а вот эти два тренера выстраивают очень симпатичные команды Играющие в очень привлекательный футбол но тратя меньше денег на это и с составами куда более ограниченными чем у Сити. Думаю следующий сезон АПЛ будет ещё более интересным и конкурентным,т.к и Ньюкасл и Арсенал укрепят составы, плюс надеюсь вернутся Челси и Ливерпуль. Ещё будут такие команды как Вилла и Брайтон....вообще уже сейчас жду следующий сезон.
протон
протон ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 22:12
Да не слушай ты их. Однозначно Пеп и все это понимают
протон
протон
вчера в 22:12
Хосеп Гвардиола кто бы сомневался?
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Viduka (раскрыть)
вчера в 21:32
Тоже может быть.
Не спорю.
Viduka
Viduka ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 20:31
А поставь Де Дзерби или Хау в условный Сити, то не факт, что они показали бы такие же результаты, как Гвардиола:) Пример Поттера - яркое тому свидетельство:)
usk
usk
вчера в 20:26
Если Пеп возьмёт Лигу чемпионов и останется в АПЛ то со временем может стать лучшим тренером в истории АПЛ
Все считают денег сколько потратил Пеп а в АПЛ были те кто тратил даже может больше но таких результатов не добился в Англии
BIANCONERI27
BIANCONERI27
вчера в 19:50
Если Сити выиграет ЛЧ то Гвардиола, понимаю что это в АПЛ выбирают но симпатия к Пепу прибавится,а так Де Дзерби.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 18:57, ред.
Роберто Де Дзерби и Эдди Хау конечно же лучшие. С такими посредственными командами, показали очень хорошие результаты. Вот, к примеру, взять Гвардиолу. Сколько денег он потратил, скольких игроков покупал и продавал, чтоб добиться успеха? Поставить бы его в условный Брайтон, то он не показывал бы таких результатов, как Де Дзерби. Унаи Эмери тоже стоит отметить. Он тоже хорошие результаты выдает в своих командах. Хоть и не тратит столько денег на трансферы, как Пеп. Так что, кого-то из этих трёх надо выбрать. Думаю, что Эдди Хау, скорее всего.
zooveterinar
zooveterinar ответ Gahi (раскрыть)
вчера в 18:41
Как сказал,великий Дзюба,Эмери всего лишь тренеришка!!!!😊😊
Elliada
Elliada ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 18:40
Гвардиола ничего не добился? А Артета чего-то добился? И что значит, что Сити повезло? Отыграли 8 очков отставания, попутно разгромив Арсенал. + финалы Кубка Англии и ЛЧ. А Арсенал еще на ранней стадии вылетел из всех турниров.
Gahi
Gahi
вчера в 18:17
Лучшим тренером в августе, декабре, январе и марте в АПЛ признавался наставник Арсенала Микель Артета. Его признали лучшим тренером месяца четвертый раз в сезоне. Он стал первым тренером "Арсенала" в истории, сумевшим забрать четыре подобные награды за один сезон. И вот есть возможность стать в пятый раз лучшим в этом сезоне, но скорее всего исходя из результатов команд Хосеп Гвардиола может его опередить. Тем более на финишной прямой его команда "Манчестер Сити" сумела сократить гандикапом и обойти "Арсенал" за два тура имея 4 очка преимущества и одну игру в запасе. Матч который состоится в воскресенье между командами "Манчестер Сити" и "Челси" в случае победы хозяев они могут досрочно оформить чемпионства на родном стадионе, и это возможно станет решающим фактором при выборе лучшего тренера этого месяца и года в целом. Удачи
DXTK
DXTK
вчера в 18:10, ред.
Мне кажется все же тренером сезона стоит отметить Артету, но выберут понятно Гвардиолу с его достижениями. Все же на всей дистанции Арсенал до мая шел на первом месте, а МС просто повезло, их догнать.

PS Надо подождать финала ЛЧ, и уже тогда голосовать, эта чашка должна быть определяющей для Гвардиолы, потому что пока он нового не добился ровным счетом ничего. А титулом АПЛ если МС выиграет никого не удивишь.
Grizly88
Grizly88
вчера в 18:05
Лучший Эмери он поднял АВ с колен, возможно в следующем сезоне будут бороться за топ четверку.
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 18:03
Де Дзерби или Унай Эмери.
Elliada
Elliada
вчера в 17:55
Гвардиола! Однозначно. Всё-таки, победитель АПЛ и, возможно, Кубка Англии. Еще несколько месяцев назад отставал от Арсенала на 8 очков, но сумел выиграть гонку. Тем более, его уже "прокатили" в прошлом году, отдали награду Клоппу.
drug01
drug01
вчера в 17:45
Гвардиола явно лучший!!!!
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 17:36
Я за Эмери. При нем Севилья процветала, с его приходом в АВ я стал следить за АВ. Есть конечно более талантливые, тот же Гвардиола, но Эмери прыгнул с Астон Виллой выше головы, это упорная работа и достижение. А Гвардиола не прыгал выше головы, он топ - безусловно, но от него и ожидается лучший результат. Кто ожидал от клуба, болтающегося между премьер лигой и 30ми борьбу за еврокубки? Топлю за Эмери
simon_3d
simon_3d
вчера в 17:34
А где Лэмпард и Поттер?
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