Стали известны претенденты на звание лучшего тренера сезона в АПЛ

Английская Премьер-Лига объявила номинантов на звание лучшего тренера сезона.
В список попали: Микель Артета («Арсенал»), Роберто Де Дзерби («Брайтон»), Унаи Эмери («Астон Вилла»), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Эдди Хау («Ньюкасл») и Марку Силва («Фулхэм»).
Для определения победителя, имя которого станет известно 30 мая, голоса болельщиков объединят с голосами группы футбольных экспертов.
PS Надо подождать финала ЛЧ, и уже тогда голосовать, эта чашка должна быть определяющей для Гвардиолы, потому что пока он нового не добился ровным счетом ничего. А титулом АПЛ если МС выиграет никого не удивишь.
PS Надо подождать финала ЛЧ, и уже тогда голосовать, эта чашка должна быть определяющей для Гвардиолы, потому что пока он нового не добился ровным счетом ничего. А титулом АПЛ если МС выиграет никого не удивишь.
Да,Пеп привел Сити к очередному чемпионству, но с его финансовыми возможностями и сыгранным составом делать это проще! Он создал этот Сити и теперь прёт на своем багаже, а вот эти два тренера выстраивают очень симпатичные команды Играющие в очень привлекательный футбол но тратя меньше денег на это и с составами куда более ограниченными чем у Сити. Думаю следующий сезон АПЛ будет ещё более интересным и конкурентным,т.к и Ньюкасл и Арсенал укрепят составы, плюс надеюсь вернутся Челси и Ливерпуль. Ещё будут такие команды как Вилла и Брайтон....вообще уже сейчас жду следующий сезон.
Да,Пеп привел Сити к очередному чемпионству, но с его финансовыми возможностями и сыгранным составом делать это проще! Он создал этот Сити и теперь прёт на своем багаже, а вот эти два тренера выстраивают очень симпатичные команды Играющие в очень привлекательный футбол но тратя меньше денег на это и с составами куда более ограниченными чем у Сити. Думаю следующий сезон АПЛ будет ещё более интересным и конкурентным,т.к и Ньюкасл и Арсенал укрепят составы, плюс надеюсь вернутся Челси и Ливерпуль. Ещё будут такие команды как Вилла и Брайтон....вообще уже сейчас жду следующий сезон.