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АПЛ назвала претендентов на награду лучшему молодому игроку сезона

вчера, 20:38

Стали известны номинанты на звание лучшего молодого игрока сезона 2022/23 в АПЛ.

В список вошли: защитник Свен Ботман («Ньюкасл»), полузащитник Мойсес Кайседо («Брайтон»), нападающий Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), форвард Александер Исак («Ньюкасл»), хавбек Алексис МакАллистер («Брайтон»), нападающий Габриэл Мартинелли, полузащитник Мартин Эдегор и вингер Букайо Сака (все трое — «Арсенал»).

Имя победителя определят 27 мая путём объединения голосов болельщиков с голосами группы футбольных экспертов.

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Все комментарии
Rupertt
Rupertt
сегодня в 02:48
Это какая-то ошибка, здесь отсутствует фамилия Мудрик.
протон
протон
вчера в 22:16
Холланд, без шансов
Apokalipsys
Apokalipsys
вчера в 21:59
Подскажите тогда где можно сыграть на данном событии, а то у меня смутные сомнения на счет претендента!
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:46
Не смотря на фантастические цифры Холланда в этом сезоне,лично для меня лучшим молодым игроком стал Габриэль Мартинелли! Он не такой одаренный как норвежский голеадор, но он пахарь и трудяга!
Холланда будет лучшим игроком сезона АПЛ и тут без вариантов, а молодым должен быть Мартинелли
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 21:31
Не сомневаюсь в победу норвежского нападающего Эрлинга Холанда. В первый этап сезон покорил столько выдающихся рекордов английской Премьер-Лиги. Становится чемпионом. Лучшим бомбардиром. В следующем сезоне я думаю ещё большего добьётся. Потому что Манчестер Сити сейчас как механизм действует. 10 июня может стать победителем Лиги Чемпионов УЕФА впервые в своей истории. Но стоило ли всё это 2 миллиардов евро, затраченных на трансферы? Мартин Эдегор тоже очень хорошо заиграл в Арсенале. Букайо Сака тоже очень талантливый игрок. Александер Исак тоже хороший сезон проводит, его Ньюкасл Юнайтед творит историю. Буду рад, если Ньюкасл Юнайтед станет чемпионом в следующем сезоне.
drug01
drug01
вчера в 20:56
Холанд явный лидер!!!
RamonCSKA
RamonCSKA ответ Viduka (раскрыть)
вчера в 20:46
А там уже будут тройка с арсенала и может исак
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:45
Ну наверно за Холанда будут голосовать.
Viduka
Viduka
вчера в 20:41
Тут всё понятно:) Интерес вызывает разве что борьба за второе и третье места:)
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