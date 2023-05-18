АПЛ назвала претендентов на награду лучшему молодому игроку сезона

Стали известны номинанты на звание лучшего молодого игрока сезона 2022/23 в АПЛ.
В список вошли: защитник Свен Ботман («Ньюкасл»), полузащитник Мойсес Кайседо («Брайтон»), нападающий Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), форвард Александер Исак («Ньюкасл»), хавбек Алексис МакАллистер («Брайтон»), нападающий Габриэл Мартинелли, полузащитник Мартин Эдегор и вингер Букайо Сака (все трое — «Арсенал»).
Имя победителя определят 27 мая путём объединения голосов болельщиков с голосами группы футбольных экспертов.
Холланда будет лучшим игроком сезона АПЛ и тут без вариантов, а молодым должен быть Мартинелли
Холланда будет лучшим игроком сезона АПЛ и тут без вариантов, а молодым должен быть Мартинелли