Со следующего сезона Винисиус будет получать такую же зарплату, как Холанд

«Реал» намерен продлить контракт с нападающим Винисиусом Жуниором.
Мадридский клуб предложит бразильцу соглашение с заработной платой в 20 млн фунтов стерлингов за сезон.
Такую же зарплату получает Эрлинг Холанд в «Манчестер Сити».
«Реал» намерен продлить контракт с нападающим Винисиусом Жуниором.
Мадридский клуб предложит бразильцу соглашение с заработной платой в 20 млн фунтов стерлингов за сезон.
Такую же зарплату получает Эрлинг Холанд в «Манчестер Сити».
Скажите спасибо Куртуа, что эти несколько ударов "хвалёного" Холанда не достигли цели.
0:4 это Реал легко отделался, если бы не ваш вратарь, то счёт был бы просто ужасным.
Да кстати, а где был Винисиус когда Реал позорно сливал в Манчестере?
Думаю у вас заранее проигрышная ситуация в данном разговоре, как и у Реала против МС.
Скажите спасибо Куртуа, что эти несколько ударов "хвалёного" Холанда не достигли цели.
0:4 это Реал легко отделался, если бы не ваш вратарь, то счёт был бы просто ужасным.
Да кстати, а где был Винисиус когда Реал позорно сливал в Манчестере?
Думаю у вас заранее проигрышная ситуация в данном разговоре, как и у Реала против МС.
А как вы про Месси говорили, когда ему зарплату в Барсе поднимали.
Так Месси реально заслуживал, а кто такой Вини по сравнению с Месси, да пацан, который никогда не добьётся даже половины от того. что добился Месси. Чувствуешь разницу?
Но вы про всех говорите, что они жадные, а игроки Реала это нечто другое получается.
А как вы про Месси говорили, когда ему зарплату в Барсе поднимали.
Так Месси реально заслуживал, а кто такой Вини по сравнению с Месси, да пацан, который никогда не добьётся даже половины от того. что добился Месси. Чувствуешь разницу?
Но вы про всех говорите, что они жадные, а игроки Реала это нечто другое получается.
Во втором полуфинале не было видно весь РМ, включая самого папу Карло.
Во втором полуфинале не было видно весь РМ, включая самого папу Карло.
Вини очень жадный и играет за Реал только из-за денег.
Вини очень жадный и играет за Реал только из-за денег.
Холанд 33 игры - 36 голов...
...без комментариев....
Холанд 33 игры - 36 голов...
...без комментариев....
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд (зарплата 47 млн)
19 мая 2023, 15:53
Эрлинг Холанд 20 млн фунтов стерлингов (23 млн евро) за сезон
....когда и кому верить то???.....
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд (зарплата 47 млн)
19 мая 2023, 15:53
Эрлинг Холанд 20 млн фунтов стерлингов (23 млн евро) за сезон
....когда и кому верить то???.....