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Со следующего сезона Винисиус будет получать такую же зарплату, как Холанд

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Байкал-38
Байкал-38 ответ Incredulous (раскрыть)
сегодня в 13:14, ред.
"А хвалёный Холанд полностью испарился в Мадриде, и несколько раз ударил по воротам в Манчестере".
Скажите спасибо Куртуа, что эти несколько ударов "хвалёного" Холанда не достигли цели.
0:4 это Реал легко отделался, если бы не ваш вратарь, то счёт был бы просто ужасным.
Да кстати, а где был Винисиус когда Реал позорно сливал в Манчестере?
Думаю у вас заранее проигрышная ситуация в данном разговоре, как и у Реала против МС.
5e3nfzsvsr83
5e3nfzsvsr83 ответ Incredulous (раскрыть)
сегодня в 12:38, ред.
Так Холанд своей игрой заработал чтобы его подписали за такие деньги и отрабатывает по полной. Чувствуешь разницу?

А как вы про Месси говорили, когда ему зарплату в Барсе поднимали.
Так Месси реально заслуживал, а кто такой Вини по сравнению с Месси, да пацан, который никогда не добьётся даже половины от того. что добился Месси. Чувствуешь разницу?

Но вы про всех говорите, что они жадные, а игроки Реала это нечто другое получается.
Incredulous
Incredulous ответ Garrincha58 (раскрыть)
сегодня в 11:48
Incredulous
Incredulous ответ d7r62kjp62x2 (раскрыть)
сегодня в 11:44
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Garrincha58 (раскрыть)
сегодня в 08:15
В первом полуфинале Вини положил шикарный голешник.
Во втором полуфинале не было видно весь РМ, включая самого папу Карло.
Cympak-05
Cympak-05
вчера в 20:32
Но этот сезон он сбавил. Игрок безусловно с потенциалом
s2ayah5cnmqh
s2ayah5cnmqh
вчера в 19:24
Рано ему столько платить, он не отрабатывает
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:33
Винисиус определенно переоценен.
d7r62kjp62x2
d7r62kjp62x2
вчера в 17:58
Как там фанаты Реала говорят про таких игроков?
Вини очень жадный и играет за Реал только из-за денег.
Igo0rek
Igo0rek ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 17:11
Ну кстати Криша и Месси это не смущало. Хотя на них вся команда играла, а в Реале сейчас на Бензему играют.
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:07
Ну наконец то, теперь Жуниор будет важный и солидный, больше ни каких плясок и кривляний.)))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 16:47
Винисиус - фланговый форвард, а Холанд - центральный нападающий, тебя это не смущает?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 16:44
Винисиус 31 игра - 10 голов....
Холанд 33 игры - 36 голов...

...без комментариев....
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 16:38
Возможно, англичане не испанцы, чтобы такие двухходовые схемы проходили, вероятно, может, мотивируют зверя)
Igo0rek
Igo0rek ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 16:36
С бонусов тоже вроде как налог отчисляется.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 16:34
в полуфинале этого Винисиуса не было видно
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 16:23, ред.
Базовая зарплата у него 375.000 фунтов в неделю (около 20 миллионов евро в год), а бонусная часть больше (вероятно, для ухода от налогов или для ФФП), как писали английские СМИ, вместе с бонусами его зарплата около 900.000 фунтов в неделю, то есть и есть те самые 47 миллионов евро в год.
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 16:21
Уверен у Холланда зарплата выше
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 16:15
17 мая 2023, 11:53
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд (зарплата 47 млн)

19 мая 2023, 15:53
Эрлинг Холанд 20 млн фунтов стерлингов (23 млн евро) за сезон

....когда и кому верить то???.....
BDA8181
BDA8181
вчера в 16:03
Ну не знаю, у него что контракт заканчивается или обычные понты сливок)))
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