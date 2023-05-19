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РФС договаривается о проведении в июне товарищеского матча в России

вчера, 19:58

РФС ведёт переговоры о проведении товарищеского матча сборной России в июне на территории страны. Об этом в пятницу заявил президент организации Александр Дюков.

Объявим, как договоримся и подпишем документы. Договариваемся о матче в России.

Ранее сообщалось о том, что россияне могут встретиться с командой Камеруна в Москве 15 июня.

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Все комментарии
Kosmos58
Kosmos58 ответ adekvat (раскрыть)
сегодня в 13:45
А он дружественен?!.
adekvat
adekvat ответ Kosmos58 (раскрыть)
сегодня в 10:45
С Гондурасом тоже можно было бы.
Russia_4ever
Russia_4ever
сегодня в 10:02
Возможные соперники: Зимбабве, Мозамбик, Чад, Сомали
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 09:34
Утомили этими "тонкими намёками" на свой кропотливый труд.
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 06:22
Давайте с Эритреей или Венесуэлой, с Белоруссией, наконец! Они же за нас, должны согласиться!
собакин6762
собакин6762
вчера в 22:07
И с кем этот 56 Дюков договаривался ?
Неужели со своим отражением в зеркале ?
Допился алкаш !
Gahi
Gahi
вчера в 21:31
С РФС-м всё понятно
Будем жить под солнцем ясным,
Не опуская головы,
пригласить сыграть в игру!

Лишь бы те не побоялись,
От игры не отказались.
Разговоры, да разговоры,
Слово к слову тянется.
Разговоры стихнут скоро,
А где игра? Она останется.
drug01
drug01
вчера в 20:18
Главное чтобы игра проходила у нас в стране!!!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:09
Так с кем всё же договорились?
Каждую неделю новые прожекты!)
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