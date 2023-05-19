РФС договаривается о проведении в июне товарищеского матча в России

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вчера, 19:58

РФС ведёт переговоры о проведении товарищеского матча сборной России в июне на территории страны. Об этом в пятницу заявил президент организации .

Объявим, как договоримся и подпишем документы. Договариваемся о матче в России.

Ранее сообщалось о том, что россияне могут встретиться с командой Камеруна в Москве 15 июня.