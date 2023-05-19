РФС договаривается о проведении в июне товарищеского матча в России

РФС ведёт переговоры о проведении товарищеского матча сборной России в июне на территории страны. Об этом в пятницу заявил президент организации Александр Дюков.
Объявим, как договоримся и подпишем документы. Договариваемся о матче в России.
Ранее сообщалось о том, что россияне могут встретиться с командой Камеруна в Москве 15 июня.
Неужели со своим отражением в зеркале ?
Допился алкаш !
Неужели со своим отражением в зеркале ?
Допился алкаш !
Будем жить под солнцем ясным,
Не опуская головы,
пригласить сыграть в игру!
Лишь бы те не побоялись,
От игры не отказались.
Разговоры, да разговоры,
Слово к слову тянется.
Разговоры стихнут скоро,
А где игра? Она останется.
Будем жить под солнцем ясным,
Не опуская головы,
пригласить сыграть в игру!
Лишь бы те не побоялись,
От игры не отказались.
Разговоры, да разговоры,
Слово к слову тянется.
Разговоры стихнут скоро,
А где игра? Она останется.
Каждую неделю новые прожекты!)
Каждую неделю новые прожекты!)