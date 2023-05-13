«Евровидение» повлияло на расписание «Ман Сити» в концовке сезона

1683961712

сегодня, 10:08

Конкурс песни «Евровидение», который состоится сегодня в Ливерпуле, повлиял на расписание «Манчестер Сити» в концовке текущего сезона.

УЕФА изначально хотел, чтобы первый матч полуфинала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Сити» состоялся 10 мая, а ответный — 16 мая. Такое расписание означало бы перенос воскресного матча «Сити» с «Эвертоном» на субботу, 13 мая.

Однако полиция Мерсисайда отказалась санкционировать изменение календаря из-за того, что в субботу в Ливерпуле будет проходить «Евровидение». Проведение футбольного матча и «Евровидения» в одном городе в один и тот же день было сочтено слишком рискованным, так как ресурсы полиции были бы сильно ограничены.

В итоге УЕФА поменял местами полуфиналы, и «Ман Сити» сыграл против «Реала» 9 мая. Ответная игра пройдет 17 числа.