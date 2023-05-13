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«Евровидение» повлияло на расписание «Ман Сити» в концовке сезона

сегодня, 10:08

Конкурс песни «Евровидение», который состоится сегодня в Ливерпуле, повлиял на расписание «Манчестер Сити» в концовке текущего сезона.

УЕФА изначально хотел, чтобы первый матч полуфинала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Сити» состоялся 10 мая, а ответный — 16 мая. Такое расписание означало бы перенос воскресного матча «Сити» с «Эвертоном» на субботу, 13 мая.

Однако полиция Мерсисайда отказалась санкционировать изменение календаря из-за того, что в субботу в Ливерпуле будет проходить «Евровидение». Проведение футбольного матча и «Евровидения» в одном городе в один и тот же день было сочтено слишком рискованным, так как ресурсы полиции были бы сильно ограничены.

В итоге УЕФА поменял местами полуфиналы, и «Ман Сити» сыграл против «Реала» 9 мая. Ответная игра пройдет 17 числа.

Отказ полиции Мерсисайда перенести матч «Сити» с «Эвертоном» также означает, что в эту субботу в АПЛ не будет вечернего поединка, который начинается в 17:30 по местному времени.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 15:05
В общем "им песня играть и забивать" ну ни как не помогает...)
Напрасный труд
Напрасный труд ответ LOpp (раскрыть)
сегодня в 13:34
Так им и надо! Они меня не разочаровали! Правда,мои знакомые,проживающие на Западе,не смотрят это позорище.Просто,видимо,ваши(и плюсовиков) и мои знакомые,из разных общественных и культурных слоёв.И у нас будут смотреть,увы! И потом половина напишет,"как это было плохо".Лучше бы тогда не включали трансляцию.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 12:04
Предпочитают смотреть на ЛГБТ и трансвеститов вместо спорта.
Igo0rek
Igo0rek ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 11:47
По моему никто из тех, кто выигрывал этот политический контест не сыскал славу за пределами своей страны.
Gahi
Gahi
сегодня в 11:36
С музыкой и песней на стадион 🏟 сейчас перед большими матчами певцы с концертом публику разогревают, чтобы болельщикам команд настроение поднять.
Rupertt
Rupertt
сегодня в 11:26
Евровидение посерьёзнее будет, чем обычный матч АПЛ, был бы полуфинал Лиги Чемпионов - это другое дело, Реал М приехал бы и все дела, а так особого резонанса тут нет, не дерби, чтобы жертвовать ради этого Евровидением. Музыкальный конкурс больше денег приносит, чем обычный матч Премьер лиги. На Евровидение вся Европа съезжаться, а это всё деньги, отели, экскурсии, а тут раз на матч сходить и кассу срубить. Тут даже дело не только в полиции, а в том, что люди могу разделиться, кто-то захочет пойти на матч, кто-то нет, а это уже потеря денег, поэтому умные люди решили перенести матч, так как Евровидение переносить никто не будет, даже если сильно захотят, его год ждут все, а матчи неделю, тут люди мыслят с финансовой точки зрения, а защита и охрана это уже второй вопрос.
Elliada
Elliada ответ LOpp (раскрыть)
сегодня в 11:18
Это точно. Не только российские. Раньше там были песни, которые цепляли и запоминались, а сейчас - сегодня услышал, завтра забыл.
LOpp
LOpp ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 11:09
Когда там пели российские певцы регулярно смотрел, щас по фиг. Но рейтинги хорошие у конкурса.
Elliada
Elliada ответ LOpp (раскрыть)
сегодня в 11:04
Серьезно? Я про Евровидение в последний раз слышал, когда Рыбак её выиграл. Знаешь, кто выиграл этот конкурс за последние годы? Или песни? Они сейчас на слуху? В Европе может и смотрят, но у нас вряд ли.
LOpp
LOpp ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 11:01
Вся Европа смотрит
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 10:36
Если целый глава государства рвётся выступить с заключительным словом на этих похоронах культуры,то ясно же-КОМУ!
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 10:33, ред.
Два порно-события ("культурное" и "спортивное") вступили в неразрешимое противоречие.
Elliada
Elliada
сегодня в 10:13
Кому нужно это Евровидение?
stanichnik
stanichnik
сегодня в 10:11
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