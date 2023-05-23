Агент Гюрлюка отреагировал на слухи о переходе игрока в «Зенит»

Юсуф Коджакая, агент нападающего клуба «Алтинорду» Фейтуллы Гюрлюка, прокомментировал слухи о переходе игрока в «Зенит».
Фейтулла подписал соглашение с «Зенитом»? Это ложь.
Юсуф Коджакая, агент нападающего клуба «Алтинорду» Фейтуллы Гюрлюка, прокомментировал слухи о переходе игрока в «Зенит».
Фейтулла подписал соглашение с «Зенитом»? Это ложь.
Статистика для напа...не впечатляет...
4 гола за 29 матчей...даже Кассьерра забьёт...в удачный сезон....
Статистика для напа...не впечатляет...
4 гола за 29 матчей...даже Кассьерра забьёт...в удачный сезон....