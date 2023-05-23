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Агент Гюрлюка отреагировал на слухи о переходе игрока в «Зенит»

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ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 21:01
29 мая кончается ВИП.- Достаточно ли у меня комментариев лайков , попаданий в лучшие комментарии.- нахождения ошибок и иных атрибутов для продления этого статуса.-СПАСИБО.-
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:43, ред.
Зачем ???
Статистика для напа...не впечатляет...
4 гола за 29 матчей...даже Кассьерра забьёт...в удачный сезон....
lotsman
lotsman
вчера в 18:01
А кто это такой? Где его нашли?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:59
Там наверное и не знают кто он такой! Я точно первый раз слышу!
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