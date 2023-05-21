«Спартак» отреагировал на слухи о цели купить игрока за 20 млн евро

Глава пресс-службы московского «Спартака» высказался по поводу слухов о намерении «красно-белых» приобрести игрока в атаку за 20 млн евро.

Слухи про цель купить игрока за 20 млн евро в атаку? Перед спортивным блоком всегда стоит цель усилить команду и сделать её сильнее. Никаких рамок по суммам и амплуа не ставится. Главное — сделать «Спартак» сильнее.