«Спартак» отреагировал на слухи о цели купить игрока за 20 млн евро

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался по поводу слухов о намерении «красно-белых» приобрести игрока в атаку за 20 млн евро.
Слухи про цель купить игрока за 20 млн евро в атаку? Перед спортивным блоком всегда стоит цель усилить команду и сделать её сильнее. Никаких рамок по суммам и амплуа не ставится. Главное — сделать «Спартак» сильнее.
Надо бросать эту затею....
Надо бросать эту затею....
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1351753/zelenov-dmitriy-spartak 21.05.2023
Это значит теоретически могут и Мбаппе, и Холанда купить. Если рамок ни каких нет. Балаболы и говоруны всегда правили Спартаком!
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1351753/zelenov-dmitriy-spartak 21.05.2023
Это значит теоретически могут и Мбаппе, и Холанда купить. Если рамок ни каких нет. Балаболы и говоруны всегда правили Спартаком!