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«Спартак» отреагировал на слухи о цели купить игрока за 20 млн евро

вчера, 15:44

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался по поводу слухов о намерении «красно-белых» приобрести игрока в атаку за 20 млн евро.

Слухи про цель купить игрока за 20 млн евро в атаку? Перед спортивным блоком всегда стоит цель усилить команду и сделать её сильнее. Никаких рамок по суммам и амплуа не ставится. Главное — сделать «Спартак» сильнее.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:54
Такого как Соболева ни за 20...ни за 40 млн нигде не купят.....
Надо бросать эту затею....
Viollator
Viollator
вчера в 17:55
Мало удачных покупок у наших стало
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:26
Лукойл даёт деньги, почему бы их не освоить?
True Story
True Story
вчера в 17:25
Выделят 20 млн, купят за 8 млн, остальные 12 млн разойдутся по карманам
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 16:51
За такие деньги можно и посредственность купить, если агенты подсуетятся.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 16:00
Никаких рамок по суммам и амплуа не ставится. Главное — сделать «Спартак» сильнее.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1351753/zelenov-dmitriy-spartak 21.05.2023
Это значит теоретически могут и Мбаппе, и Холанда купить. Если рамок ни каких нет. Балаболы и говоруны всегда правили Спартаком!
Гость
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