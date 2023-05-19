«Спартак» ищет второго Промеса. Готовы заплатить 20 млн евро

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вчера, 09:57

Забыли Рошу, Тиля и МакГиди.

«Красно-белые» не умеют покупать втридорога

У клубов РПЛ есть привычка стыдливо занижать стоимость некоторых футболистов, чтобы потом не тыкали носом в большие неудачи. Но даже если за Халка отдали пачку сухариков, а не 60 млн евро, то на выходе получили синего монстра. Обеспечивал результат. Рядом с бразильцем Дзюба оказался приличным футболистом. Малком тоже результативный, 40 млн евро подарили «Барселоне» не бесцельно.

Витсель, Данни и Паредес тоже не навредили. Акселя удачно отправили в Китай. Аргентинца передали шейхам из Парижа. А Мигель стал легендой «Зенита». Не вспоминают, что «Динамо» заплатили безумные для РПЛ 30 миллионов евро. В «Зените» могут горевать, что не задержался Альберто. Можно было выжать больше из опытного Бруну Алвеса, португалец приехал не в лучшем состоянии, но за большие деньги.

Но у «Зенита» достаточно дорогих успешных трансферов. Чего не скажешь о «Спартаке». Каррера расстроился, когда узнал, что Федун выложил за контракт с Педро Рошей 16 млн евро. Фигурировали 12 млн, но Массимо назвал большую сумму. Тиля подписали за 18 млн евро, МакГиди и Крала за 24 в сумме. Озбилис, Ханни и Ромуло не впечатлили. Промес и Фернандо – редкие удачные дорогие новички «Спартака».

Но это как гордиться тем, что профессиональный повар порезал за вечер лишь восемь пальцев из десяти. Дорогие сделки «Спартаку» традиционно не удаются. И не являются нормой для клуба. Значительную часть денег, которые Федун отдал на трансферы, отдали после мелких сделок и гигантских выплат агентам.

Для «Спартака» 15-20 млн евро – огромные деньги

Сложно понять правовой статус российских клубов. С ними не хотят играть клубы зоны УЕФА . Также не спешат дружить азиаты, ведь им не нужны сильные конкуренты. И когда журналист Карпов сообщает, что новые боссы «Спартака» готовы потратить 20 млн евро на подписание своего Малкома, или второго Промеса, если угодно, то возникает сразу несколько вопросов.

Первый на поверхности. Не связана ли идея с тем, что ждет Квинси? Понятно, что адвокаты голландца затягивают криминальные процессы по двум делам, а потом будут апелляции. Примерно так сейчас поступают юристы хавбека «Урала» Влута. Его посадят на два с половиной года. Вердикт суровый, поскольку погиб четырехлетний ребенок. Влут сел за руль пьяным.

В одном из дел Промеса тоже есть трупы — о наркоторговле, поэтому вряд ли Квинси получит условное наказание. А если приговорят к тюрьме, то «Спартак» должен искать футболиста высокого уровня, чтобы помогал Соболеву спасать команду в атаке. Мучения Игнатова видели. Николсон и Бальде не того класса футболисты, чтобы сравнивать их с Промесом по важности.

Ямаец может уйти летом. Вот только трансфер атакующего хавбека или форварда за 20 млн евро сильно выбивается из того, что делал «Спартак» в последнее время. За этот сезон отдали на новичков всего 16 млн евро, причем 7 из них заплатили за выкуп Мартинса. Год назад все трансферы стоили 22 млн евро. А до этого был сезон, когда Федун выдал лишь 15 млн евро.

Не вернутся времена, когда из-за желания догнать «Зенит» подписали Тиля, Крала, Ларссона и Понсе. А впереди неизвестность, ведь пока нет даже наигранной схемы с «десяткой». Промес, когда смещался в центр в глубину, смотрелся плохо. Мозеса весной на позиции под нападающими не видели. «Ромб» возвращали, но Игнатов убедил, что нужен новичок.

Грамотнее укрепить не одну позицию, а разные линии

У Абаскаля немного свободных мест в основе. Селихова вряд ли променяют на другого голкипера. Если этот Александр не справится, то поставят Максименко. Джикия и Дуарте могут быть основной парой центральных защитников на следующий сезон. Парагваец стартовал очень плохо. Но это не значит, что тренер поставил на нем крест. Для центра есть Литвинов и Зобнин. На флангах Тавареш и Хлусевич. Промес и Соболев тоже в основе.

Остается всего две позиции. Мартинс выходит, значит, Абаскаль ему доверяет. Переход на три центральных защитника возможен, но тогда Литвинов может вернуться в оборону. Будет схема «3-4-1-2», а «единичкой» может стать новичок. Вот только непросто найти нового Промеса, который одновременно Де Брюйне и Озил, готов всех самостоятельно возить в РПЛ , как Малком, но не старенький, как свободные агенты из «Реала» Иско и Хамес.

И еще один важнейший пункт. Этот человек из европейской лиги готов приехать в Москву. Только представьте, сколько отказов получают на переговорах представители клубов РПЛ . Поэтому появляются экзотичные варианты, вроде египтянина рядом с ЦСКА . Из топ-5 не спешат в РПЛ . «Спартак» мог бы поискать «десятку» с высокой результативностью в Бразилии, но там такая наценка, что за 15-20 млн евро стабильного футболиста не найти.

Будь такой форвард на горизонте, он бы играл в основе «Зенита». Так что идея боссов «Спартака» с подвохом. Если почти весь трансферный бюджет бросить на одну сделку, то достаточно повторения истории Тиля, чтобы запороть целый следующий сезон. Голландец ведь тоже не заиграл между линиями, будучи отдаленной версией Томаса Мюллера. «Спартаку» всегда нужны новые Промесы, но даже Квинси вернулся из-за криминальных дел.