Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИталия. Серия А 2022/2023

Паредес и Ди Мария уйдут из «Ювентуса»

вчера, 07:59

Аргентинские игроки «Ювентуса» Леандро Паредес и Анхель Ди Мария собираются покинуть команду летом.

По окончании текущего сезона Паредес вернётся в ПСЖ, так как играет в этом сезоне за «Ювентус» на правах аренды, но парижский клуб позволит ему уйти в другую команду. Ди Мария рассмотрит возможные варианты предложения карьеры в качестве свободного агента, поскольку его контракт с туринцами заканчивается 30 июня.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Реал» интересуется нападающим из чемпионата Аргентины
Сегодня, 18:56
Клопп высказался о возможных новых трансферах «Ливерпуля»
Сегодня, 18:35
Тен Хаг хочет, чтобы Де Хеа продолжил играть за «Манчестер Юнайтед»
Сегодня, 18:17
Франк хочет сохранить Райю в «Брентфорде»
Сегодня, 17:34
Анчелотти назвал трёх нападающих, которые могут усилить «Реал» летом
Сегодня, 16:49
Агент Верратти ответил на вопрос, покинет ли итальянец ПСЖ
Сегодня, 16:45
Сортировать
Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:22
Им виднее где играть, мы констатируем.
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:04, ред.
Паредес и Ди Мария уйдут из «Ювентуса».

Не знаю насколько можно верить этому инсайду, но, на мой субъективный взгляд, это очень нехорошая идея от руководства клуба, расстаться с такими игроками.

А Ди Мария, опять же на мой субъективный взгляд, является одним из самых недооценённых игроков мирового футбола и расставание с ним, это точно не лучшее решение. Игрок который своими неординарными действиями всегда может поставить в недоумение игроков соперника, мало того, прекрасно видящим поле, читающим ситуацию, с хорошим пасом, дриблингом, и ударом. Как говорится, универсальный солдат.

Ну и Паредес прекрасно чувствует и понимает ход игры, всегда полезен с огромным физическим потенциалом который будет полезен при любой тактике и схемах.

Надеюсь, что эта информация ничего не имеет к реальности и эти игроки продолжат выступать за Ювентус. Удачи им в любом случае !
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 11:44
Решили уходить,не устраивают контракты наверно.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 09:44
Месси-Паредес-Ди Мария - этот аргентинский анклав не давал спать спокойно Мбаппе, вот и убрали от греха подальше. Посмотрим в следующем сезоне, как хваленая французская "звезда" будет в одного тащить команду в следующем сезоне.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ собакин6762 (раскрыть)
вчера в 09:42
У Вас не верная информация)
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 09:14
Вот и найдены главные виновники неудач Ювентуса.
Sergo81
Sergo81 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 09:03
Да, глупо псж поступил, продав ДиМарию, он настоящий топ игрок, несмотря на возраст. Да и передачи раздавал тому же Мбаппе регулярно. Странное решение. А по поводу Паредеса, согласен, он с первых дней впрягался за Месси в любом конфликте, всегда рядом. А по игре средний, не особо то и нужен.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 08:13
    собакин6762
    собакин6762
    вчера в 08:11
    Зенит ждет аргентинцев !
    Elliada
    Elliada
    вчера в 08:08
    Они очень могли бы помочь ПСЖ, но Мбаппе так боялся, что раздевалка будет за Месси, что пришлось их выгнать. Ди Мария, возможно, отправится доигрывать в Америку. Паредеса снова отдадут в аренду.
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     