Паредес и Ди Мария уйдут из «Ювентуса».

Аргентинские игроки «Ювентуса» Леандро Паредес и Анхель Ди Мария собираются покинуть команду летом.
По окончании текущего сезона Паредес вернётся в ПСЖ, так как играет в этом сезоне за «Ювентус» на правах аренды, но парижский клуб позволит ему уйти в другую команду. Ди Мария рассмотрит возможные варианты предложения карьеры в качестве свободного агента, поскольку его контракт с туринцами заканчивается 30 июня.
Не знаю насколько можно верить этому инсайду, но, на мой субъективный взгляд, это очень нехорошая идея от руководства клуба, расстаться с такими игроками.
А Ди Мария, опять же на мой субъективный взгляд, является одним из самых недооценённых игроков мирового футбола и расставание с ним, это точно не лучшее решение. Игрок который своими неординарными действиями всегда может поставить в недоумение игроков соперника, мало того, прекрасно видящим поле, читающим ситуацию, с хорошим пасом, дриблингом, и ударом. Как говорится, универсальный солдат.
Ну и Паредес прекрасно чувствует и понимает ход игры, всегда полезен с огромным физическим потенциалом который будет полезен при любой тактике и схемах.
Надеюсь, что эта информация ничего не имеет к реальности и эти игроки продолжат выступать за Ювентус. Удачи им в любом случае !
Не знаю насколько можно верить этому инсайду, но, на мой субъективный взгляд, это очень нехорошая идея от руководства клуба, расстаться с такими игроками.
А Ди Мария, опять же на мой субъективный взгляд, является одним из самых недооценённых игроков мирового футбола и расставание с ним, это точно не лучшее решение. Игрок который своими неординарными действиями всегда может поставить в недоумение игроков соперника, мало того, прекрасно видящим поле, читающим ситуацию, с хорошим пасом, дриблингом, и ударом. Как говорится, универсальный солдат.
Ну и Паредес прекрасно чувствует и понимает ход игры, всегда полезен с огромным физическим потенциалом который будет полезен при любой тактике и схемах.
Надеюсь, что эта информация ничего не имеет к реальности и эти игроки продолжат выступать за Ювентус. Удачи им в любом случае !