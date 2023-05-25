«Барселона» может получить процент от продажи Малкома «Зенитом»

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вчера, 04:45

В «Барселоне» ждут переход из «Зенита» в другой клуб, так как каталонцы могут получить процент от сделки.

Если «Зенит» продаст 26-летнего бразильца за сумму более чем 40 миллионов евро, которые «Барселона» получила за игрока в 2019 году, то испанский клуб иметь право на процент от операции. Эти деньги помогут «Барселоне» в финансовом фэйр-плее.