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«Барселона» может получить процент от продажи Малкома «Зенитом»

вчера, 04:45

В «Барселоне» ждут переход Малкома из «Зенита» в другой клуб, так как каталонцы могут получить процент от сделки.

Если «Зенит» продаст 26-летнего бразильца за сумму более чем 40 миллионов евро, которые «Барселона» получила за игрока в 2019 году, то испанский клуб иметь право на процент от операции. Эти деньги помогут «Барселоне» в финансовом фэйр-плее.

На этой неделе появилась информация, что «Арсенал», «Манчестер Сити», «Ньюкасл» и ПСЖ заинтересованы в Малкоме.

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Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:46, ред.
«Арсенал», «Манчестер Сити», «Ньюкасл» и ПСЖ...
Здесь явно не хватает Реал М., Баварии, Барселоны, Наполи...
Да кому нужен этот растолстевший в битвах с Химками и Торпедо пешеход?
ТОПы Баварии и Неаполя расступаются в очереди и пропускают Малкома на смотрины, в первые торговые ряды...
Да он даже в Кипр не пройдет, а если и повезет там его ждёт табуретка...
40 млн.?))) Да на трансфермаркете 27 лямов смеются сами над собою...
Для захода в в главный кабинет Газпрома, дельцы от футбола, готовят новое портфолио бразильеро, чтобы показать какой он востребованный и незаменимый, а после достижения своей цели поедут в первый же хозмагазин за ножовкой...
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 11:41
в российских рублях )
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 11:19, ред.
компенсация нужна многим в России, прежде всего, всему российскому футболу
Бонжорно
Бонжорно
вчера в 10:24
Малькольм лидер Зенита его не продадуд
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:48
Кому он нужен за такие деньги, его цена 20-25 максимум!
Sergo81
Sergo81
вчера в 08:55
Малком по европейским меркам совсем не топ, ну не видно за счёт чего он может прибавить в скорости. Бегает на своём максимуме, как когда-то супер техничный карвальо из цска. Поэтому ни за 40 ни за меньшие деньги никто кроме псж его из этого списка не купит.
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 07:57
За 40 евролямов Малкома мог бы купить только Зенит. Но Малком уже в Зените
Варвар7
Варвар7
вчера в 07:31
Так потихоньку и на Лео наберут...)))
Сп62
Сп62
вчера в 07:27
Жалко Барселону. Не дождётся она процентов.
lotsman
lotsman
вчера в 07:18
Зенит не собирается его продавать, а Малком не собирается никуда переходить. Ему и в Зените не плохо.
Qadaffi33
Qadaffi33
вчера в 07:05
ЧёЙ то с Россиянина % хотят получить ?!? Непорядок!
продать за 40 лямов и один евроцент ...и % с цента выплачивать в рассрочку лет на 10!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 06:42
Кто же его купит за более чем 40 млн.? Скорее меньше дадут.
собакин6762
собакин6762
вчера в 05:33
Так он может и бесплатно уйти .
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