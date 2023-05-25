«Барселона» может получить процент от продажи Малкома «Зенитом»

В «Барселоне» ждут переход Малкома из «Зенита» в другой клуб, так как каталонцы могут получить процент от сделки.
Если «Зенит» продаст 26-летнего бразильца за сумму более чем 40 миллионов евро, которые «Барселона» получила за игрока в 2019 году, то испанский клуб иметь право на процент от операции. Эти деньги помогут «Барселоне» в финансовом фэйр-плее.
На этой неделе появилась информация, что «Арсенал», «Манчестер Сити», «Ньюкасл» и ПСЖ заинтересованы в Малкоме.
Здесь явно не хватает Реал М., Баварии, Барселоны, Наполи...
Да кому нужен этот растолстевший в битвах с Химками и Торпедо пешеход?
ТОПы Баварии и Неаполя расступаются в очереди и пропускают Малкома на смотрины, в первые торговые ряды...
Да он даже в Кипр не пройдет, а если и повезет там его ждёт табуретка...
40 млн.?))) Да на трансфермаркете 27 лямов смеются сами над собою...
Для захода в в главный кабинет Газпрома, дельцы от футбола, готовят новое портфолио бразильеро, чтобы показать какой он востребованный и незаменимый, а после достижения своей цели поедут в первый же хозмагазин за ножовкой...
Здесь явно не хватает Реал М., Баварии, Барселоны, Наполи...
Да кому нужен этот растолстевший в битвах с Химками и Торпедо пешеход?
ТОПы Баварии и Неаполя расступаются в очереди и пропускают Малкома на смотрины, в первые торговые ряды...
Да он даже в Кипр не пройдет, а если и повезет там его ждёт табуретка...
40 млн.?))) Да на трансфермаркете 27 лямов смеются сами над собою...
Для захода в в главный кабинет Газпрома, дельцы от футбола, готовят новое портфолио бразильеро, чтобы показать какой он востребованный и незаменимый, а после достижения своей цели поедут в первый же хозмагазин за ножовкой...
продать за 40 лямов и один евроцент ...и % с цента выплачивать в рассрочку лет на 10!
продать за 40 лямов и один евроцент ...и % с цента выплачивать в рассрочку лет на 10!