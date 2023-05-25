«Реал» заинтересован в возвращении Тео Эрнандеса

«Реал» заинтересован в подписании Тео Эрнандеса этим летом.
14-кратный победитель Лиги чемпионов занимается поисками нового левого защитника. 25-летний игрок сборной Франции является одним из основных вариантов.
Французский защитник являлся игроком «Реала» с 2017 по 2019 год, но сыграл всего 23 матча.
продали ровно тогда, когда вот вот и их помощь уже была бы незаменимой
Карвахаль даже с выигранным ЛЧ смотрелся слабо
Менди с травмами
ну а что было дальше всем известно
продали ровно тогда, когда вот вот и их помощь уже была бы незаменимой
Карвахаль даже с выигранным ЛЧ смотрелся слабо
Менди с травмами
ну а что было дальше всем известно