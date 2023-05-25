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«Реал» заинтересован в возвращении Тео Эрнандеса

вчера, 05:46

«Реал» заинтересован в подписании Тео Эрнандеса этим летом.

14-кратный победитель Лиги чемпионов занимается поисками нового левого защитника. 25-летний игрок сборной Франции является одним из основных вариантов.

Французский защитник являлся игроком «Реала» с 2017 по 2019 год, но сыграл всего 23 матча.

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Все комментарии
FenixSL
FenixSL
вчера в 11:54
ошибка на уровне Ашрафа Хакими
продали ровно тогда, когда вот вот и их помощь уже была бы незаменимой
Карвахаль даже с выигранным ЛЧ смотрелся слабо
Менди с травмами
ну а что было дальше всем известно
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 09:12
На лавке игрок насиделся и вряд ли захочет обратно, разве что дадут гарантии о месте в основном составе.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 06:44
Опять посадят лавку полировать...
Гость
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