«Реал» заинтересован в возвращении Тео Эрнандеса

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вчера, 05:46

«Реал» заинтересован в подписании этим летом.

14-кратный победитель Лиги чемпионов занимается поисками нового левого защитника. 25-летний игрок сборной Франции является одним из основных вариантов.

Французский защитник являлся игроком «Реала» с 2017 по 2019 год, но сыграл всего 23 матча.