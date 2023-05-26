Моуриньо отреагировал на слухи об интересе со стороны ПСЖ

Главный тренер «Ромы» на фоне слухов об интересе со стороны ПСЖ высказался о своем будущем в качестве тренера итальянского клуба.

Моя единственная цель – финал Лиги Европы. Я не беспокоюсь о своем будущем или о чем-то другом, потому что, когда играешь в финале, все вторично. Нет причин для пессимизма, нет причин для оптимизма. Ни для чего нет причин. Мы хотим думать об этом финале. Мы очень хотим сыграть в этом финале.