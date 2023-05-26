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ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиИталия. Серия А 2022/2023

Моуриньо отреагировал на слухи об интересе со стороны ПСЖ

вчера, 07:02

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо на фоне слухов об интересе со стороны ПСЖ высказался о своем будущем в качестве тренера итальянского клуба.

Моя единственная цель – финал Лиги Европы. Я не беспокоюсь о своем будущем или о чем-то другом, потому что, когда играешь в финале, все вторично. Нет причин для пессимизма, нет причин для оптимизма. Ни для чего нет причин. Мы хотим думать об этом финале. Мы очень хотим сыграть в этом финале.

На этой неделе появилась информация, что португальский специалист готов сменить Кристофа Гальтье в ПСЖ.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 09:07
Интересно было бы посмотреть, как ПСЖ будет играть автобусом в Лиге 1…
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 08:54
Было бы замечательно уйти победителем. Как он это сделал в Интере
Rupertt
Rupertt
вчера в 07:19
Он беспокоиться только о том, какая картинка у него стоит на телефоне.
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 07:16
Цель- финал ЛЕ. ….Ни для чего нет причин.)
Сильно Жозе замёл следы в ПСЖ.))) Мастер.
собакин6762
собакин6762
вчера в 07:15
Он еще и самый большой контракт получит , второй Роналду......
Португальцы они все такие что ли ?
shlomo
shlomo
вчера в 07:06
Никакой конкретики в его речах.... в этом весь Маур...:)))
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