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Хаби Алонсо стал кандидатом на пост главного тренера ПСЖ

вчера, 18:43

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо стал ещё одним претендентом на должность главного тренера ПСЖ.

По информации источника, в число основных кандидатов также входят Жозе Моуриньо и Тьяго Мотта.

Отмечается, что парижане уже контактировали с испанцем, но препятствием в вопросе перехода может стать заинтересованность специалиста в том, чтобы возглавить «Реал» после ухода Карло Анчелотти, а также намерение леверкузенцев сохранить Алонсо в клубе. Также ранее появлялась информация о том, что тренером интересуется «Тоттенхэм».

Наставник немецкой команды ранее выражал желание остаться на следующий сезон.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 19:16
Гнетущая атмосфера ПСЖ перемалывала гораздо более успешных (на момент своего назначения тренеров)-Эмери, Почеттино, тот же Галтье, который пришел чемпионом Франции-так что идти сейчас туда для Алонсо практически равноценно тренерскому самоубийству
2nqzfyzxwbm9
2nqzfyzxwbm9
вчера в 19:16
Он формально кандидат
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:06
В тренерском штабе ПСЖ пополнение .
Синий, красный голубой, выбирай себе любой !)
Гость
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