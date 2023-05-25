Хаби Алонсо стал кандидатом на пост главного тренера ПСЖ

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вчера, 18:43

Главный тренер «Байера» стал ещё одним претендентом на должность главного тренера ПСЖ .

По информации источника, в число основных кандидатов также входят Жозе Моуриньо и Тьяго Мотта.

Отмечается, что парижане уже контактировали с испанцем, но препятствием в вопросе перехода может стать заинтересованность специалиста в том, чтобы возглавить «Реал» после ухода Карло Анчелотти, а также намерение леверкузенцев сохранить Алонсо в клубе. Также ранее появлялась информация о том, что тренером интересуется «Тоттенхэм».

Наставник немецкой команды ранее выражал желание остаться на следующий сезон.