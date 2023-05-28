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Джорджевич, скорее всего, перейдёт в другой чемпионат

вчера, 12:59

Агент нападающего «Сочи» Луки Джорджевича Игорь Глушевич сообщил, что игрок может продолжить карьеру в другой стране.

Скорее всего, Лука продолжит карьеру в чемпионате Бельгии. К этому варианту мы сейчас ближе всего. Назвать клуб пока не могу.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 14:42, ред.
Отличный футболист. Поджарый, тонконогий, скоростной, техничный, но... много игр пропустил из-за травм, а когда поправился, на свою беду оказался в неудачнике РПЛ, клубе из Сочи. Другие команды из России не сумели разглядеть его потенциал, а жаль. Буду жалеть об его отъезде из России.
Немного не в тему. По телевизору сейчас показывают женский финал чего-то "ЦСКА-Зенит". Какое ужасное поле ! Неужели для девчонок нельзя было подобрать что-то получше (даже с искусственным покрытием), или они не заслужили?... Позор.
j3xj52awd6zj
j3xj52awd6zj
вчера в 13:48
Не на виду он
fw396gks5879
fw396gks5879
вчера в 13:30
Пусть в другой стране и бегает по командам.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 13:07
Бесполезный игрок, толку от него не будет никогда.
Гость
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