Джорджевич, скорее всего, перейдёт в другой чемпионат

Агент нападающего «Сочи» Луки Джорджевича Игорь Глушевич сообщил, что игрок может продолжить карьеру в другой стране.
Скорее всего, Лука продолжит карьеру в чемпионате Бельгии. К этому варианту мы сейчас ближе всего. Назвать клуб пока не могу.
Агент нападающего «Сочи» Луки Джорджевича Игорь Глушевич сообщил, что игрок может продолжить карьеру в другой стране.
Скорее всего, Лука продолжит карьеру в чемпионате Бельгии. К этому варианту мы сейчас ближе всего. Назвать клуб пока не могу.
Немного не в тему. По телевизору сейчас показывают женский финал чего-то "ЦСКА-Зенит". Какое ужасное поле ! Неужели для девчонок нельзя было подобрать что-то получше (даже с искусственным покрытием), или они не заслужили?... Позор.
Немного не в тему. По телевизору сейчас показывают женский финал чего-то "ЦСКА-Зенит". Какое ужасное поле ! Неужели для девчонок нельзя было подобрать что-то получше (даже с искусственным покрытием), или они не заслужили?... Позор.