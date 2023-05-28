Джорджевич, скорее всего, перейдёт в другой чемпионат

Агент нападающего «Сочи» Игорь Глушевич сообщил, что игрок может продолжить карьеру в другой стране.

Скорее всего, Лука продолжит карьеру в чемпионате Бельгии. К этому варианту мы сейчас ближе всего. Назвать клуб пока не могу.