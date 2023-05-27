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В «Челси» заявили об отсутствии интереса к Захаряну

вчера, 14:28

Пресс-атташе «Челси» Тоби Крейг отреагировал на информацию о том, что клуб сохраняет интерес к полузащитнику московского «Динамо» Арсену Захаряну.

Ранее журналист Феликс Джонстон сообщил о том, что лондонцы по-прежнему интересуются россиянином, но переходу мешают санкции в отношении России со стороны Великобритании.

Это неправда.

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Все комментарии
Галя Каблукова
Галя Каблукова ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:38
    adekvat
    adekvat ответ sova147 (раскрыть)
    вчера в 17:20
    К вечеру еще какой ни будь журналист напишет что хотят.
    Capral
    Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 16:47
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ Зайниддин (раскрыть)
      вчера в 16:35
      Все правильно, только это не наш журналист написал.
      Зайниддин
      Зайниддин
      вчера в 16:10
      Слишком много разговоров,ну не тянет он на европейских командах играть,сделали из мухи слона. Он что выиграл? Или играя в еврокубках себя показал? Несколько хороших игр средних и всё,теперь как будто за ним очередь стоит из Челси,Барселоны,Баварии. Закрыть бы рты нашим журналистам
      valt134
      valt134
      вчера в 16:06
      Захарян и в Динамо-то иногда «бледная тень». Что ему в АПЛ делать??? Ну разве что английский подтянет.
      adrianes
      adrianes
      вчера в 15:31
      цену хотят сбить,хитрецы
      xt83j28w4zeu
      xt83j28w4zeu
      вчера в 15:24
      Они своего накупленного шлака не знают куда девать
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      вчера в 15:10
      Челси - купюросжигающая машина....
      На Захаряне много не потратишь....вот и не интересен...
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      вчера в 15:05
      Будут с Мудриком бороться за основу
      112910415
      112910415
      вчера в 15:05
      Теперь пропадут, однозначно.)
      Capral
      Capral ответ ДСА (раскрыть)
      вчера в 15:04
      Никто с Мудриком не промахнулся. Другое дело, что пока, он не попал к тренеру, который раскроет его талант. Тем-более, при той атмосфере, которая сейчас в команде- точно не до Мудрика. Но парень он талантливый, и я уверен- еще о себе заявит!
      Rupertt
      Rupertt
      вчера в 14:59
      Сами хайп создали и сами его закрыли.
      ABir
      ABir
      вчера в 14:59
      Как бы интересуются, но интерес не сохраняют. И вообще это все неправда. А что именно является неправдой непонятно.
      Варвар7
      Варвар7
      вчера в 14:58
      Новости про Арсена идут в шахматном порядке.
      Capral
      Capral
      вчера в 14:52
      Будем откровенны- никакого интереса и не было с самого начала. Хотели бы купить- купили бы.
      Ну, возможно хоть сейчас возьмётся за ум...
      Сп62
      Сп62
      вчера в 14:47
      В Челси тоже деньги не лишние.
      ДСА
      ДСА
      вчера в 14:33
      С Мудриком уже промахнулись, ещё одной лажи не надо.
      sova147
      sova147
      вчера в 14:33
      Ну вот утром было, днём уже другое.... Жаль!!!
      Гость
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