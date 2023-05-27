В «Челси» заявили об отсутствии интереса к Захаряну

Пресс-атташе «Челси» Тоби Крейг отреагировал на информацию о том, что клуб сохраняет интерес к полузащитнику московского «Динамо» Арсену Захаряну.
Ранее журналист Феликс Джонстон сообщил о том, что лондонцы по-прежнему интересуются россиянином, но переходу мешают санкции в отношении России со стороны Великобритании.
Это неправда.
Уникальная статья, правдивая и поучительная- с фактами видео и комментариями!!!!!!!
Особенно- для "птенцов шварца"!!!
Уникальная статья, правдивая и поучительная- с фактами видео и комментариями!!!!!!!
Особенно- для "птенцов шварца"!!!
На Захаряне много не потратишь....вот и не интересен...
На Захаряне много не потратишь....вот и не интересен...
Ну, возможно хоть сейчас возьмётся за ум...
Ну, возможно хоть сейчас возьмётся за ум...