В «Челси» заявили об отсутствии интереса к Захаряну

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вчера, 14:28

Пресс-атташе «Челси» Тоби Крейг отреагировал на информацию о том, что клуб сохраняет интерес к полузащитнику московского «Динамо» .

Ранее журналист Феликс Джонстон сообщил о том, что лондонцы по-прежнему интересуются россиянином, но переходу мешают санкции в отношении России со стороны Великобритании.