Абаскаль согласился на покупку центрального защитника в «Спартак»

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вчера, 11:14

Агент главного тренера «Спартака» Тим Мешедер консультируется по поводу возможных кандидатур для укрепления позиции центрального защитника в клубе.

Потенциальный трансфер нового футболиста согласован с наставником москвичей, специалист согласен на покупку игрока на данную позицию.

Ранее Абаскаль дал понять руководству, что есть необходимость в приобретении опорного полузащитника, а также выразил своё желание видеть в команде нового центрального атакующего полузащитника и левоногого быстрого форварда.