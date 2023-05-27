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Абаскаль согласился на покупку центрального защитника в «Спартак»

вчера, 11:14

Агент главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля Тим Мешедер консультируется по поводу возможных кандидатур для укрепления позиции центрального защитника в клубе.

Потенциальный трансфер нового футболиста согласован с наставником москвичей, специалист согласен на покупку игрока на данную позицию.

Ранее Абаскаль дал понять руководству, что есть необходимость в приобретении опорного полузащитника, а также выразил своё желание видеть в команде нового центрального атакующего полузащитника и левоногого быстрого форварда.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 14:55
Именно ЦЗ нужен Спартаку в первую очередь, потом можно уже думать о других позициях.
ABir
ABir
вчера в 13:58
Это хорошо, когда все решается по взаимному согласию
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 13:34
Абаскаль меня услышал по трансферам, значит с головой у него полный порядок
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 13:33
С этим проблем не будет, лучший тренер РПЛ этого года
Брулин
Брулин
вчера в 12:18
Типа уговорили? Что значит согласился? Абаскалю еще самому остаться нужно...
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