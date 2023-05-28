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Состав «Сочи» может значительно измениться

вчера, 09:57

Руководство «Сочи» пообещало главному тренеру команды Дмитрию Хохлову существенное обновление состава.

По информации источника, клуб планирует избавиться от большого числа возрастных футболистов.

После 29 туров южане занимают 10-е место в РПЛ, имея в активе 38 очков.

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trudogolik
trudogolik
вчера в 22:04
Хохлов не дотягивает до уровня тренера премьер-лиги.
Сп62
Сп62 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 13:53
Все эти игроки своё весомое слово в РПЛ уже сказали. Они могут только помогать команде, но ведущую роль в её судьбе уже не сыграют.
makkie
makkie
вчера в 13:22
Сочи надо не от игроков, а от Хохлова избавляться.
Хотя, если их цель болтаться во второй половине таблицы - то пусть доверяют ему.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 11:41, ред.
Если...Нобоа....Жоаозиньо...Юсупов....Джанаев.....Бурмистров...Терехов...Цаллагов....все кому глубоко за 30..покинут клуб...

У всех кроме Нобоа через месяц истекают контракты...
Сп62
Сп62
вчера в 11:25, ред.
Это надо было делать сразу после ухода Федотова. Из этого состав он выжал всё, что мог.
a-league
a-league
вчера в 11:12
Надо было предложить Хохлову жить по средствам
Gorkiy
Gorkiy
вчера в 10:28
Давно назрел такой случай.
462vs2zgdeka
462vs2zgdeka
вчера в 10:27
С таким тренером высоких результатов не добиться.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 10:23
Результаты команды просто обязывают это сделать! Со 2го в прошлом сезоне до 10го в нынешнем - это, видимо, провал.
shlomo
shlomo
вчера в 10:09, ред.
Есть такое предчувствие, что не только в Сочи состав сильно изменится.. как минимум у пяти - шести клубов будет такое
Гость
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