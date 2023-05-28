Состав «Сочи» может значительно измениться

Руководство «Сочи» пообещало главному тренеру команды Дмитрию Хохлову существенное обновление состава.
По информации источника, клуб планирует избавиться от большого числа возрастных футболистов.
После 29 туров южане занимают 10-е место в РПЛ, имея в активе 38 очков.
Хотя, если их цель болтаться во второй половине таблицы - то пусть доверяют ему.
Хотя, если их цель болтаться во второй половине таблицы - то пусть доверяют ему.
У всех кроме Нобоа через месяц истекают контракты...
У всех кроме Нобоа через месяц истекают контракты...