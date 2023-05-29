«Ньюкасл» намерен подписать защитника «Наполи»

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вчера, 11:15

«Ньюкасл» собирается усилиться защитником «Наполи» .

«Сороки» хотят укрепить состав для участия в Лиге чемпионов. На игрока также претендует «Манчестер Юнайтед». «Дьяволы» видят в защитнике один из трансферных приоритетов.