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«Ньюкасл» намерен подписать защитника «Наполи»

вчера, 11:15

«Ньюкасл» собирается усилиться защитником «Наполи» Кимом Мин-Джэ.

«Сороки» хотят укрепить состав для участия в Лиге чемпионов. На игрока также претендует «Манчестер Юнайтед». «Дьяволы» видят в защитнике один из трансферных приоритетов.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 16:44, ред.
С финансовыми возможностями Ньюкасла этот трансфер вполне вероятен. Игрок может перейти в более сильную и конкурентную лигу, при этом так же будет участвовать в ЛЧ да и в финансовом плане получит более выгодные условия чем в Наполи! Что то мне подсказывает, что следующий сезон будет менее успешным у Наполи чем этот! Клуб могут покинуть несколько основных игроков, а главный тренер уже объявил о своем уходе и неизвестно кто возглавит клуб и во что они будут играть. С Нькаслом же все ясно. У клуба нет финансовых проблем, имеется четкий план развития и Эдди Хау отлично со всем справляется!
Вариант с МЮ тоже интересный, но как мне кажется, Ньюкасл тут будет фаворитом
Juventus CR7
Juventus CR7
вчера в 12:13, ред.
Ньюкасл провёл шикарный сезон. В прошлом сезоне для них была задача остаться в Премьер Лиги.По итогам этого сезона они попали в Группу ЛЧ на следующий сезон. Летом ещё усиляться и на следующий сезон будут ещё сильнее и конкурентоспособные. Ещё самый главный момент, что в этом сезоне в ихнем составе не было не одного топ игрока. Что будет если они парочкой усиляться, будут ещё сильнее. В этом сезоне они взяли место ЛЧ благодаря командному футболу!
galem72
galem72
вчера в 11:50
На одном месте продюсер повертит всех потенциальных покупателей своего защитного топаря. Они вышли в ЛЧ уверенно с первого места внутреннего турнира. Кореец находится на пике своей формы. Такой товар нужен самим в самом элитном клубном турнире.
Rupertt
Rupertt
вчера в 11:50, ред.
Хорошо конечно, что они хотят подписать корейца, но пойдёт ли он к ним, надолго ли они останутся таким Ньюкаслом как сейчас? Не будет ли спада? Этими вопросами надо тоже задаваться, Манчестер Юнайтед это уже имя громкое, а Ньюкасл может через пару тройку лет улететь снова в Чемпионшип.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:31
Под Лигу чемпионов надо хорошенько усилиться...
SHEARER
SHEARER
вчера в 11:27
Не плохой вариант для Ньюкасла.
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