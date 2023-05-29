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«Барселоне» интересен полузащитник «Ньюкасла»

вчера, 10:54

Полузащитник «Ньюкасла» Бруно Гимараес попал в сферу интересов «Барселоны».

Каталонцы готовы заплатить за игрока 87 миллионов фунтов стерлингов. В этом футболисте «сине-гранатовые» видят замену для Серхио Бускетса, который покинет коллектив летом. «Сороки» попали в Лигу чемпионов по итогам сезона АПЛ, поэтому они могут не захотеть продавать ключевых игроков.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 16:29
во-первых не думаю, что Ньюкасл продаст одного из своих лидеров, а Бруно является таковым на 100% и представить центр пооя сорок без Бруно уже очень сложно!
Во-вторых, откуда у Барселоны столько денег, что бы тратить почти 90 млн фунтов на одного игрока?! Неужели есть еще какие то рычаги?!)
Ну и в - третьих, может лучше взять Рубена Невеша, он тоже выполняет большой объем работы, а стоить будет в разы дешевле....
Cympak-05
Cympak-05
вчера в 11:17
60 не могут отдать за желаемого игрока. Тут 90
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 11:17
Хороший игрок Ньюкасле самому нужен
Василий 50
Василий 50
вчера в 11:15
Откуда у Барселоны деньги?
Месси все сожрал, на несколько лет вперёд
6kbh3nt5m99z
6kbh3nt5m99z
вчера в 11:12
Из Ньюкасла по своей воле?
Гость
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