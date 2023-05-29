«Барселоне» интересен полузащитник «Ньюкасла»

Полузащитник «Ньюкасла» Бруно Гимараес попал в сферу интересов «Барселоны».
Каталонцы готовы заплатить за игрока 87 миллионов фунтов стерлингов. В этом футболисте «сине-гранатовые» видят замену для Серхио Бускетса, который покинет коллектив летом. «Сороки» попали в Лигу чемпионов по итогам сезона АПЛ, поэтому они могут не захотеть продавать ключевых игроков.
Во-вторых, откуда у Барселоны столько денег, что бы тратить почти 90 млн фунтов на одного игрока?! Неужели есть еще какие то рычаги?!)
Ну и в - третьих, может лучше взять Рубена Невеша, он тоже выполняет большой объем работы, а стоить будет в разы дешевле....
Во-вторых, откуда у Барселоны столько денег, что бы тратить почти 90 млн фунтов на одного игрока?! Неужели есть еще какие то рычаги?!)
Ну и в - третьих, может лучше взять Рубена Невеша, он тоже выполняет большой объем работы, а стоить будет в разы дешевле....
Месси все сожрал, на несколько лет вперёд
Месси все сожрал, на несколько лет вперёд