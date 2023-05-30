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В Манчестере появился мурал с изображением Грилиша

вчера, 09:52

«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии по итогам сезона 2022/23.

На стене одного из ресторанов Манчестера появилось изображение полузащитника Джека Грилиша, вратаря Эдерсона, а также футболистки «горожан» Эсме Морган. Действующие лица композиции одеты в новую форму клуба, они держат в руках фирменное блюдо заведения — рыбу и картофель фри. Один из болельщиков пошутил:

Грилиш отыграл здесь пару минут, а у него уже есть мурал.

Второй отметил:

Я бы с опаской проходил мимо этой стены. Легкое дуновение ветра — и мурал Грилиша рухнет на землю.

В Манчестере появился мурал с изображением Грилиша

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Все комментарии
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 16:36
Мое почтение художнику
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 15:42, ред.
Впору назваться "Грилиш и точка"
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:27
Сюжет так себе - в общем сплошная мура...)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:22
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Elliada
Elliada
вчера в 10:13
Хорошо нарисовали
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 09:58
Прочитав сначала заголовок, думал, за что? А если так, то нормально. Салах в одном из городов России тоже лицо лавашей)
Гость
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