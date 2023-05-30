В Манчестере появился мурал с изображением Грилиша

1685429557

вчера, 09:52

«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии по итогам сезона 2022/23.

На стене одного из ресторанов Манчестера появилось изображение полузащитника , вратаря , а также футболистки «горожан» Эсме Морган. Действующие лица композиции одеты в новую форму клуба, они держат в руках фирменное блюдо заведения — рыбу и картофель фри. Один из болельщиков пошутил:

Грилиш отыграл здесь пару минут, а у него уже есть мурал.

Второй отметил: