В Манчестере появился мурал с изображением Грилиша

«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии по итогам сезона 2022/23.
На стене одного из ресторанов Манчестера появилось изображение полузащитника Джека Грилиша, вратаря Эдерсона, а также футболистки «горожан» Эсме Морган. Действующие лица композиции одеты в новую форму клуба, они держат в руках фирменное блюдо заведения — рыбу и картофель фри. Один из болельщиков пошутил:
Грилиш отыграл здесь пару минут, а у него уже есть мурал.
Второй отметил:
Я бы с опаской проходил мимо этой стены. Легкое дуновение ветра — и мурал Грилиша рухнет на землю.