В Сантосе открыли мавзолей Пеле

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сегодня, 16:56

В Сантосе состоялось открытие мавзолея .

Мемориал находится на территории некрополя Экуменика, где похоронен бывший бразильский футболист. У входа в мавзолей были установлены две позолоченные статуи экс-игрока. Внутри можно увидеть футболки и фотографии Пеле, а также снимки болельщиков «Сантоса».

Пеле умер 29 декабря 2022 года в возрасте 82 лет.