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В Сантосе открыли мавзолей Пеле

сегодня, 16:56

В Сантосе состоялось открытие мавзолея Пеле.

Мемориал находится на территории некрополя Экуменика, где похоронен бывший бразильский футболист. У входа в мавзолей были установлены две позолоченные статуи экс-игрока. Внутри можно увидеть футболки и фотографии Пеле, а также снимки болельщиков «Сантоса».

Пеле умер 29 декабря 2022 года в возрасте 82 лет.

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Пеле
Перевод с uol.com.br Фото: Сайт Goal
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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Gahi (раскрыть)
сегодня в 19:21, ред.
Думаю, что в музее, если его служители ненароком забудут факты биографии Эдсона Арантиса..., с благодарностью и чувством признательности обратятся к вашему опусу.
Gahi
Gahi
сегодня в 19:08
Непобежденный король футбола Пеле — Эдсон Арантис ду Насименту.
Символ футбола 1950–70-х годов.
За футбольную биографию Пеле забил 1289 голов в 1363 играх.
Единственный трехкратный чемпион мира в качестве действующего футболиста.
90 раз Пеле забивал по три гола за игру, 30 раз — по четыре гола, 4 раза — по пять голов, один раз — 8 голов.
Дважды весен в Книгу рекордов Гиннеса как автор наибольшего числа забитых мячей в истории футбола и как единственный в истории футбола трехкратный чемпион мира.
Неоднократно признан лучшим футболистом XX века по версиям спортивных СМИ, а также Международной федерации футбола и Международного олимпийского комитета (1999). Примечательно, что Пеле ни разу не выступал на Олимпийских играх.
Попал в топ-100 журнала Time как наиболее влиятельный человек XX века. Занял первое место в Списке величайших футболистов XX века по версии журнала World Soccer. Входит в список ФИФА-100
О Пеле можно говорить и писать очень много так как он ещё занимался общественной деятельностью и бизнесом, у которого было много друзей и поклонников. И символично что ему открыли музей в котором несомненно будут отражены все его важные события в жизнь. В котором надеемся что найдётся место и Льву Ивановичу Яшину с которым у Пеле были тёплые и дружеские отношения и он всегда отмечал Яшина как лучшего голкипера своего времени.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 19:02, ред.
За давностью лет подзабыл, как он играл. Решил освежить память, нашёл нарезки из футбольных матчей и убедился, что он по праву считается величайшим футболистом всех времён. Один его финт с ложным приёмом мяча, позволившим оббежать голкипера в матче ЧМ-70 с Уругваем стОит десятка голов иных футболистов. Не забил, но это нисколько не умаляет красоты маневра.
dok66
dok66
сегодня в 19:00
В Бразилии так принято . Пеле заслужил . Поломников будет очень много .
собакин6762
собакин6762
сегодня в 18:46
Пеле как Ленин !
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 18:37
Величайший футболист, долгие годы радовал своей игрой не только бразильцев!
sova147
sova147
сегодня в 18:30
Вечная память, для всех любителей футбола...
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 18:26
Король заслужил!
Бонжорно
Бонжорно
сегодня в 18:13
а ленин такой молодой и октябрь в переди
adekvat
adekvat
сегодня в 17:45
Дело Ленина живет.
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 17:35
Клуб,правда,не блещет!!! В последние времена!!!
lotsman
lotsman
сегодня в 17:33
Это хорошо. Пеле достоин этого. Это футболист всех времён, легенда мирового футбола.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 17:27
Король заслужил этот почет
shlomo
shlomo
сегодня в 17:17
Все правильно сделали!... хотелось бы съездить и посмотреть на это...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:05
Великий футболист, достоин такой памяти...
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