В Сантосе открыли мавзолей Пеле

В Сантосе состоялось открытие мавзолея Пеле.
Мемориал находится на территории некрополя Экуменика, где похоронен бывший бразильский футболист. У входа в мавзолей были установлены две позолоченные статуи экс-игрока. Внутри можно увидеть футболки и фотографии Пеле, а также снимки болельщиков «Сантоса».
Пеле умер 29 декабря 2022 года в возрасте 82 лет.
Символ футбола 1950–70-х годов.
За футбольную биографию Пеле забил 1289 голов в 1363 играх.
Единственный трехкратный чемпион мира в качестве действующего футболиста.
90 раз Пеле забивал по три гола за игру, 30 раз — по четыре гола, 4 раза — по пять голов, один раз — 8 голов.
Дважды весен в Книгу рекордов Гиннеса как автор наибольшего числа забитых мячей в истории футбола и как единственный в истории футбола трехкратный чемпион мира.
Неоднократно признан лучшим футболистом XX века по версиям спортивных СМИ, а также Международной федерации футбола и Международного олимпийского комитета (1999). Примечательно, что Пеле ни разу не выступал на Олимпийских играх.
Попал в топ-100 журнала Time как наиболее влиятельный человек XX века. Занял первое место в Списке величайших футболистов XX века по версии журнала World Soccer. Входит в список ФИФА-100
О Пеле можно говорить и писать очень много так как он ещё занимался общественной деятельностью и бизнесом, у которого было много друзей и поклонников. И символично что ему открыли музей в котором несомненно будут отражены все его важные события в жизнь. В котором надеемся что найдётся место и Льву Ивановичу Яшину с которым у Пеле были тёплые и дружеские отношения и он всегда отмечал Яшина как лучшего голкипера своего времени.
Символ футбола 1950–70-х годов.
За футбольную биографию Пеле забил 1289 голов в 1363 играх.
Единственный трехкратный чемпион мира в качестве действующего футболиста.
90 раз Пеле забивал по три гола за игру, 30 раз — по четыре гола, 4 раза — по пять голов, один раз — 8 голов.
Дважды весен в Книгу рекордов Гиннеса как автор наибольшего числа забитых мячей в истории футбола и как единственный в истории футбола трехкратный чемпион мира.
Неоднократно признан лучшим футболистом XX века по версиям спортивных СМИ, а также Международной федерации футбола и Международного олимпийского комитета (1999). Примечательно, что Пеле ни разу не выступал на Олимпийских играх.
Попал в топ-100 журнала Time как наиболее влиятельный человек XX века. Занял первое место в Списке величайших футболистов XX века по версии журнала World Soccer. Входит в список ФИФА-100
О Пеле можно говорить и писать очень много так как он ещё занимался общественной деятельностью и бизнесом, у которого было много друзей и поклонников. И символично что ему открыли музей в котором несомненно будут отражены все его важные события в жизнь. В котором надеемся что найдётся место и Льву Ивановичу Яшину с которым у Пеле были тёплые и дружеские отношения и он всегда отмечал Яшина как лучшего голкипера своего времени.