«Динамо» откроет флагманский магазин в московском ГУМе

Московское «Динамо» откроет свой новый флагманский магазин в самом центре Москвы — в ГУМе. Открытие состоится 19 апреля и будет приурочено ко дню рождения клуба. С утра 18 апреля в ГУМе будет работать и масштабная динамовская выставка с уникальными экспонатами.
Сам магазин будет называться «Динамо СТОр» и займет целых 400 квадратных метров на первом этаже первой линии универмага.
Болею за Спартак и Ростов, из-за бугра раньше в анкете стоял Реал М.
Сейчас просто радуюсь его игре и здоровью Переса...)
Болею за Спартак и Ростов, из-за бугра раньше в анкете стоял Реал М.
Сейчас просто радуюсь его игре и здоровью Переса...)
выставычные за 100-летие и на выходе бриллиантовый шарфик, шапочка....! Носите сами, если бы ещё Динамо играло более-менее, а то и тут не игра -"космос", как и цены!!!
выставычные за 100-летие и на выходе бриллиантовый шарфик, шапочка....! Носите сами, если бы ещё Динамо играло более-менее, а то и тут не игра -"космос", как и цены!!!
В конце "СТОр" это всё по сто рублей продавать будут?)
В конце "СТОр" это всё по сто рублей продавать будут?)