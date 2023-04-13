«Динамо» откроет флагманский магазин в московском ГУМе

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вчера, 11:06

Московское «Динамо» откроет свой новый флагманский магазин в самом центре Москвы — в ГУМе. Открытие состоится 19 апреля и будет приурочено ко дню рождения клуба. С утра 18 апреля в ГУМе будет работать и масштабная динамовская выставка с уникальными экспонатами.

Сам магазин будет называться «Динамо СТОр» и займет целых 400 квадратных метров на первом этаже первой линии универмага.