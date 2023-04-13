Soccer.ru
ГлавнаяНовостиФутбольные достопримечательностиРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

«Динамо» откроет флагманский магазин в московском ГУМе

вчера, 11:06

Московское «Динамо» откроет свой новый флагманский магазин в самом центре Москвы — в ГУМе. Открытие состоится 19 апреля и будет приурочено ко дню рождения клуба. С утра 18 апреля в ГУМе будет работать и масштабная динамовская выставка с уникальными экспонатами.

Сам магазин будет называться «Динамо СТОр» и займет целых 400 квадратных метров на первом этаже первой линии универмага.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Месси выиграл битву статуй». Фанаты оценили новую скульптуру в честь Лео
28 марта Фото
В Испании представили бюст Марадоны. Диего похож на Сталлоне
03 августа 2022 Фото
СлухиНа стадионе «Спартака» откроют памятник Игорю Нетто
26 июля 2022
В Лондоне появилось граффити в честь Сона
28 июня 2022 Фото
На стадионе ЦСКА появятся граффити с изображениями Дзагоева и Фернандеса
21 мая 2022
Официально«Ман Сити» открыл статую Агуэро в день первого чемпионства клуба в АПЛ
13 мая 2022 Фото
Сортировать
Все комментарии
Храневец
Храневец
вчера в 16:22
А цены в нем тоже будут флагманские ???????
ОПС
ОПС
вчера в 13:47
Если магазин будет приносить хоть какую нибудь прибыль клубу, то это хорошо для клуба.
shur
shur ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 13:02
...Я чисто о ценах, ничего личного...!
ermak6848
ermak6848
вчера в 12:45
Дело Хорошее. Желаю Успехов на ниве торговли!
Шуnя771
Шуnя771 ответ shur (раскрыть)
вчера в 12:11
Спасибо за инфу...
Болею за Спартак и Ростов, из-за бугра раньше в анкете стоял Реал М.
Сейчас просто радуюсь его игре и здоровью Переса...)
shur
shur ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 12:00
...набери каталог магазина "Динамо" , это только магазина, плюс
выставычные за 100-летие и на выходе бриллиантовый шарфик, шапочка....! Носите сами, если бы ещё Динамо играло более-менее, а то и тут не игра -"космос", как и цены!!!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:17
"...Сам магазин будет называться «Динамо СТОр»"

В конце "СТОр" это всё по сто рублей продавать будут?)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 