«Месси выиграл битву статуй». Фанаты оценили новую скульптуру в честь Лео

В честь чемпиона мира 2022 в составе сборной Аргентины Лионеля Месси установили статую в штаб-квартире южноамериканской федерации футбола в Перу. Сам Лионель присутствовал на церемонии и был явно доволен увиденным.
Скульптуру также оценили и фанаты. В соцсетях они отметили, что статуя Месси получилась куда более удачной, чем та, которая была установлена в честь Криштиану Роналду в аэропорту Мадейры в 2017 году. «Лео выиграл битву статуй», — такой основной лейтмотив сообщений, посвященных новой скульптуре.