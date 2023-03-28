Soccer.ru
ГлавнаяНовостиФутбольные достопримечательностиЧемпионат мира 2022

«Месси выиграл битву статуй». Фанаты оценили новую скульптуру в честь Лео

вчера, 14:12

В честь чемпиона мира 2022 в составе сборной Аргентины Лионеля Месси установили статую в штаб-квартире южноамериканской федерации футбола в Перу. Сам Лионель присутствовал на церемонии и был явно доволен увиденным.

«Месси выиграл битву статуй». Фанаты оценили новую скульптуру в честь Лео

Скульптуру также оценили и фанаты. В соцсетях они отметили, что статуя Месси получилась куда более удачной, чем та, которая была установлена в честь Криштиану Роналду в аэропорту Мадейры в 2017 году. «Лео выиграл битву статуй», — такой основной лейтмотив сообщений, посвященных новой скульптуре.

«Месси выиграл битву статуй». Фанаты оценили новую скульптуру в честь Лео

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
В Испании представили бюст Марадоны. Диего похож на Сталлоне
03 августа 2022 Фото
СлухиНа стадионе «Спартака» откроют памятник Игорю Нетто
26 июля 2022
В Лондоне появилось граффити в честь Сона
28 июня 2022 Фото
На стадионе ЦСКА появятся граффити с изображениями Дзагоева и Фернандеса
21 мая 2022
Официально«Ман Сити» открыл статую Агуэро в день первого чемпионства клуба в АПЛ
13 мая 2022 Фото
«Абердин» открыл памятник Алексу Фергюсону
25 февраля 2022 Фото
Сортировать
Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 23:20
Показал знакомой, она опознала Ю. Гагарина, не зная, чей бюст в действительности…
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ izrafel (раскрыть)
вчера в 20:33
)
Дима Логинов
Дима Логинов ответ izrafel (раскрыть)
вчера в 20:22
1-е место в "Народном обозревателе" :)
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 20:05
Над статуей Месси работали с душой, а над статуей Роналду на быструю руку.
Народная любовь к игроку и тут проявляется.
Один для птиц в аэропорту, другой в штаб-квартире.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Сики Туранчокс (раскрыть)
вчера в 19:55
)
Мелкий 4
Мелкий 4 ответ НЕ ЭГО И СТ (раскрыть)
вчера в 19:49
    Сики Туранчокс
    Сики Туранчокс ответ Alex12357 (раскрыть)
    вчера в 19:44
    а вместо Месси там блин...Сапата. Или Салата.
    Сики Туранчокс
    Сики Туранчокс
    вчера в 19:41
    Молния!
    Найдена разгадка помилования Леонеля Месси в связи с делом о сокрытии им дохода и неуплате налога в особо крупных размерах:

    shur
    shur
    вчера в 19:27
    ...скорей бы уже апрель , ЛЧ, этим парням там делать нечего,
    статуэтки погоду в футболе не далают...!!!
    Elliada
    Elliada ответ Little Caprice (раскрыть)
    вчера в 19:06
    Птицы только будут помнить статую Роналду. Где сидеть, где гадить
    Buzz Lightyear
    Buzz Lightyear ответ Baggio R. (раскрыть)
    вчера в 18:58
    )
    Baggio R.
    Baggio R. ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 18:46
    Так-то один в один)
    Little Caprice
    Little Caprice ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 18:30
    Статую Месси делали с мыслью: "Эх, могли бы потратить в 3 раза меньше материала, если бы не гормоны роста" :)
    Little Caprice
    Little Caprice
    вчера в 18:28
    Только скульптуру португальца будут помнить и обсуждать десятилетиями, а эту забудут через 2 дня.
    НЕ ЭГО И СТ
    НЕ ЭГО И СТ
    вчера в 18:23
    Оба похожи ...
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ izrafel (раскрыть)
    вчера в 18:18, ред.
    Это не статуя Роналду...просто чей то бюст...
    Несли сдавать...в лом...бронза нынче в цене...там то одному и померещилась...схожесть...
    И если всматриваться вечером...не трезвым...и издалека - то можно при желании увидеть Роналду...
    Поговаривают автор вообще лепил енота....
    А получилось "это"...
    zooveterinar
    zooveterinar
    вчера в 18:09
    Ну и уродец,еще и физический!!! Лучше Мародоне сделали!!!
    виктор бочарников
    виктор бочарников
    вчера в 17:51
    Подумашь.. за то у нас каждый второй если не столб,то статуя 😆
    Мелкий 4
    Мелкий 4
    вчера в 17:14, ред.
    А кто из них меська, а кто статуя? Оба стоя́т. Не различишь.
    амурец
    амурец
    вчера в 16:31
    Месси выиграл битву за судей
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 15:49
    И здесь он оказался как бы лучше дайвера...
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    вчера в 15:48
    Внизу шахтер из забоя. Верху видно, что Месси, как живой.
    Capral
    Capral
    вчера в 15:39, ред.
    Месси давно уже стал статуей, поэтому, одной статуей больше, одной меньше- никакой разницы...
    Стоит статуя и смотрит вниз, а вместо...
    Напрасный труд
    Напрасный труд ответ 6wr55zrt957y (раскрыть)
    вчера в 15:36
    А чё...Лучше,чем в жизни!
    Напрасный труд
    Напрасный труд ответ Варвар7 (раскрыть)
    вчера в 15:35
    Статусами и статуями...
    Напрасный труд
    Напрасный труд
    вчера в 15:35
    Стоит статУя глазами вниз,
    а мне-до фуя:Я Роналдист?
    allemz
    allemz
    вчера в 15:31
    Лео, конечно, великий игрок, но радоваться нечему. В последнее время его сильно хайпят и золотой мяч на блюдечке выписывают. Слезы Левандовски и странный финал ЧМ - не повод для радости за Месси.
    Кто и дальше из любви к своему кумиру будет продолжать оправдывать капитализм - мне вас жаль, догоняйте время
    Рыцарь Маг
    Рыцарь Маг
    вчера в 15:30
    Я вспомнил, какую фразу мне статуя Рона напоминает.

    Подчинённый перед лицом начальствующим должен иметь вид лихой и 14коватый... (с)
    4va8rxz222y9
    4va8rxz222y9
    вчера в 14:53
    Говорят, что статую Эмилиано Мартинеса планируют поставить перед аргентинским НИИ урологии и андрологии
    Alex12357
    Alex12357
    вчера в 14:46, ред.
    Стоит статуя в тени заката,а вместо ... ..... ......а.
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     