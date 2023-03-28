«Месси выиграл битву статуй». Фанаты оценили новую скульптуру в честь Лео

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вчера, 14:12

В честь чемпиона мира 2022 в составе сборной Аргентины установили статую в штаб-квартире южноамериканской федерации футбола в Перу. Сам Лионель присутствовал на церемонии и был явно доволен увиденным.

Скульптуру также оценили и фанаты. В соцсетях они отметили, что статуя Месси получилась куда более удачной, чем та, которая была установлена в честь в аэропорту Мадейры в 2017 году. «Лео выиграл битву статуй», — такой основной лейтмотив сообщений, посвященных новой скульптуре.