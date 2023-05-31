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«Арсенал» и «Манчестер Сити» поспорят за нападающего «Лидса»

вчера, 11:38

Нападающий «Лидса» Дегнанд Гнонто продолжает привлекать внимание топ-клубов.

В подписании итальянца заинтересованы «Арсенал» и «Манчестер Сити».

«Лидс» готов продать своего игрока за 25 миллионов фунтов стерлингов.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:25
С большим кошельком бороться трудно.
shlomo
shlomo
вчера в 12:20
Думаю, что этот спор выиграет МС...
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:49
Привлекать внимание, не значит купить .
Молодой паренёк, может на перспективу.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 11:48
Если Лидс растащат, то слжно ему будет вернуться в АПЛ.
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