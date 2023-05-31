«Арсенал» и «Манчестер Сити» поспорят за нападающего «Лидса»

Нападающий «Лидса» Дегнанд Гнонто продолжает привлекать внимание топ-клубов.
В подписании итальянца заинтересованы «Арсенал» и «Манчестер Сити».
«Лидс» готов продать своего игрока за 25 миллионов фунтов стерлингов.
Нападающий «Лидса» Дегнанд Гнонто продолжает привлекать внимание топ-клубов.
В подписании итальянца заинтересованы «Арсенал» и «Манчестер Сити».
«Лидс» готов продать своего игрока за 25 миллионов фунтов стерлингов.
Молодой паренёк, может на перспективу.
Молодой паренёк, может на перспективу.