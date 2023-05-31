Шейхи выкупят Месси и Бензема за 1.6 миллиарда евро. Аравийский принц хочет ЧМ-2030

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вчера, 10:28

Не только Роналду будет послом заявки.

Шейхи используют репутацию легенд футбола

В отличие от отца, 87-летнего дедушки с кучей болезней, Мохаммед ибн Салман Аль Сауд является молодым 37-летним мужчиной. Сидит на нефти и управляет Суверенным фондом Саудовской Аравии. Объем оценивают в 400 миллиардов евро. Понятно, что деньги работают на королевскую семью, а не лежат наличными. Шейхи заводят друзей и покупают лояльность. Выкупали акции больших банков, известных корпораций, инвестировали в инфраструктурные объекты.

О суверенном фонде знаете, ведь осенью 2021-го именно через него приобрели «Ньюкасл» за 300 млн фунтов. Теперь «сороки» под руководством Хау впервые за 20 лет вернулись в Лигу чемпионов. Но принц Мохаммед расширяет представительство в большом мире, хочет стать значимым. Как подобает автократу, это точно обидчивый и завистливый человек. И когда видел радость шейхов во время ЧМ в Катаре – крошечной страны по сравнению с Саудовской Аравией, то захотел себе такой же праздник.

Конечно, логично после турниров на Ближнем Востоке и в Северной Америке вернуть мундиаль в Европу. Например, провести турнир 2030 года в Испании и Португалии, куда могут приехать миллионы туристов со всего мира. Но поскольку Инфантино недавно прятался от швейцарских прокуроров в Катаре, а теперь его переизбрали на выборах с одним кандидатом до 2027 года, то нет сомнений, что у будущей заявки Саудовской Аравии огромные шансы на победу.

Деньги важнее всего для чиновников ФИФА . Шейхи много средств вкладывают в развитие туризма. Если повезет, в этот раз не будет более 6 тысяч трупов рабочих, как в Катаре. Принц хочет чемпионат мира, принц его получит. Мохаммед купил «Ньюкасл», чтобы отбелить репутацию после жестокого убийства журналиста Хашогги в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Принц заявил, что не отдавал приказ, приговорил к смерти исполнителей, оправдав их начальников из числа своих друзей.

Вот только для масштабной акции в поддержку ЧМ в стране, где женщин лишь в 2021 году избавили от обязанности быть приписанной к мужчинам-опекунам, нужны знаменитые послы. Имя одного знаете. Внимание Роналду купили за 200 млн евро в год, причем большую часть денег ему платят напрямую из бюджета Саудовской Аравии. И Криштиану оказалось мало.

Бензема предлагают любой клуб и 400 млн евро

Персональный тренер Карима сглупил и опубликовал прощальный пост. Пришлось врать, что его неправильно поняли, ничего не знает о будущем французского футболиста. Мусульманин из племени кабилов получил от шейхов из Саудовской Аравии предложение, от которого тяжело отказаться. Бензема надо два года поиграть в любом клубе из этой страны на выбор за 400 млн евро.

Через пару дней Карим проведет прощальный матч за «Реал», а затем объявит об уходе. Шейхи повторяют условия для Роналду. Дальше Бензема будет продвигать заявку шейхов на ЧМ . Карим аравийский получит особняк, который точно никто не ограбит, в отличие от его дома в Мадриде. Семью Месси тоже свозили на экскурсию в Саудовскую Аравию. Это были переговоры о контракте на 1 миллиард евро за два года.

Также говорят о выплате отцу Месси в размере 200 миллионов евро. Понятно желание шейхов устроить футбольный турнир Месси против Роналду, причем Лионель явно хочет в одну команду с Бускетсом. Сами матчи чемпионата никто не будет смотреть, но будут следить за турнирной ситуацией. Обидно, что легенды продают репутацию. Но в футболе никому не платили раньше 1.2 миллиарда евро за два года. Месси выберет пески после того, как «Барселона» не нашла денег на его возвращение.

И получится иронично, если Роналду распсихуется, что Месси дают в три раза больше денег, и уедет из Саудовской Аравии летом. Еще ироничнее получится, если Инфантино отдаст европейским странам ЧМ -2030 в обмен на политическую поддержку. Саудовский принц ощутил дыхание «реальной политики», когда его подчиненные убили Хашогги. Мохаммед дорого заплатил, чтобы в Великобритании и США закрыли глаза на ту трагедию и в целом порядки в Саудовской Аравии, где прав человека не существует, есть только права шейхов.

Аравийцы – теневой фаворит на выборах хозяев ЧМ

Хозяев назовут на конгрессе ФИФА в следующем году. Марокко присоединился к заявке Испании и Португалии. А Египет, Греция и Саудовская Аравия ведут переговоры, чтобы обойти Уругвай, Аргентину, Парагвай и Чили. И хотя турнир в нескольких странах неудобный для фанатов, особенно ЧМ на разных континентах, из-за денег принц Мохаммед может стать фаворитом гонки. Поговаривают, он готов покрыть расходы египтян и греков на улучшение инфраструктуры.

И даже если не получится с ЧМ , речь о людях с сотнями миллиардов долларов. Могут себе позволить отдать 1.8 миллиарда, чтобы два года встречаться с Месси, Роналду и Бензема на вечеринках. Без заявки на проведение ЧМ шейхи уже озолотили Криштиану. Причем деньги он не отработает. Один человек, чей клуб опустился на второе место в чемпионате, не изменит футбол в стране на 35 миллионов жителей. Но достаточно посмотреть на сборную Саудовской Аравии, чтобы понять – деньги помогают.

Аргентину обыграли в том числе дети мигрантов, как в сборных Франции и Англии. Следующим шагом после создания крепкой региональной национальной команды и покупки известного клуба АПЛ станет приглашение в песочную лигу легенд. Шейхи давно любят футбол. Ривелино выигрывал чемпионат Саудовской Аравии в 1979 году. Два бывших игрока из РПЛ – Ахмед Муса и Жулиано, побеждали в этом турнире совсем недавно. Гомис и Джовинко тоже приезжали, постепенно готовили атаку на легенд футбола.

Роналду заплатили 400 млн евро. Если ему хочется в Лигу чемпионов, то придется отказаться от трехсот, ведь провел в песках всего полгода. Месси предлагают миллиард и 200 миллионов жадному отцу. Бензема повторят условия Криштиану, что тоже безумие, но не выдумка. Шейхам хочется, чтобы их страна ассоциировалась с Месси, Роналду и Бензема. Конечно, Лионель и Карим могут ответить «нет». Но тогда им придется жить с мыслью, что отказались от 1.6 миллиарда евро, которые могут потратить и на благие дела.