Месси не вернётся в «Барселону»

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вчера, 10:12

Нападающий ПСЖ не вернётся в «Барселону».

По данным источника, каталонский клуб не может сделать Лео предложение из-за проблем с финансовым фейр-плей.

Ситуация может измениться только в том случае, если произойдёт неожиданный поворот событий.