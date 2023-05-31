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Месси не вернётся в «Барселону»

вчера, 10:12

Нападающий ПСЖ Лионель Месси не вернётся в «Барселону».

По данным источника, каталонский клуб не может сделать Лео предложение из-за проблем с финансовым фейр-плей.

Ситуация может измениться только в том случае, если произойдёт неожиданный поворот событий.

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Все комментарии
Создатель kошмаров
Создатель kошмаров
вчера в 14:27
Неожиданный поворот событий... думаю болельщиков и руководство клуба это окрыляет...
112910415
112910415
вчера в 14:18
решение не принято на данный момент
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 11:31
Хорошо бы ..., чтоб и Севилья подобный повод дала.
Шуnя771
Шуnя771 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 11:26
Сегодня Рома дает повод, для того, чтобы погонять слегка лимфообращение!)
Шуnя771
Шуnя771 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 11:24
Спасибо Илья! Мну - Олег, всё таки я рад этому знакомству!
Базируюсь по разному... Ростов... Краснодар... Между ними...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 11:22
Вот и познакомились . Щас на троих пузырь бы раздавить... )
Шуnя771
Шуnя771 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 11:21
Олег, извини Максим!
Elliada
Elliada ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 11:20
Зовут Илья. Живу в Крыму. Фрилансер
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 11:19
Кстати об имени... Ты мне своего так и не назвал.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 11:18
Хорошо, что где то заводите друзей, а я вот только теряю...
Шуnя771
Шуnя771 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 11:17
Вы не верно поняли, я в друзья не набиваюсь, хотелось бы просто обращаться к Вам, здесь, по имени. Но Ваше право!)
Elliada
Elliada ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 11:15
Зачем? Имя что-то даст? Друзей в интернете не завожу. Даже в соцсетях меня нет.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 11:13
Эллиада!
Есть предложение - давай познакомимся!?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 11:10
Я знал..., я знал !!!!!!!!!!!!!! )
Шуnя771
Шуnя771 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 11:10
Нет, надо всё по чесноку, он болельщик МС, если бы топил за Реал М. другое дело, а так сам факт согласия и на Спартак это уже о многом говорит! Не из робкого десятка.
Elliada
Elliada ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 11:09
Ну это перебор! И дело не конкретно в Роналду. Просто всех замыкателей не переношу. Роналду, Мбаппе, Левандовского и даже Холанна, который играет за Сити. Вот из этих никого на аву не поставлю.
Elliada
Elliada ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 11:07
Хорошо. Пари мне ничего не стоит. Мне всё равно, что на аватарке.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 11:06
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    вчера в 11:03, ред.
    Не вернётся ? Вот и ладненько..., вот и чудненько.
    Велком ту АПЛ!
    Шуnя771
    Шуnя771 ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 10:58
    P.S. В знак уважения к Вам за это согласие (за мое пребывание на соккере свыше 10-ти лет, Вы второй кто согласился на пари, у остальных "поджилки затрусились") я готов вместо Лео водрузить эмблему Вашего клуба - Манчестер Сити - на Ваш выбор, в случае моего проигрыша!
    Шуnя771
    Шуnя771 ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 10:52
    Молодца!

    В разведку тебя бы взял!

    Напомню!
    Elliada
    Elliada ответ Шуnя771 (раскрыть)
    вчера в 10:51
    Я не слежу за РПЛ. Абсолютно не интересный чемпионат. Ну, ок. Спартак так Спартак. Главное не забыть. Напомните?
    Шуnя771
    Шуnя771 ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 10:46
    Я Вам завидую белой завистью, вашей искренности...! По всей видимости Вы молодой человек и хороший болельщик своей команды!
    Давайте дождемся окончания этой саги!
    Есть предложение! Если Месси пойдет к арабам, Вы себе на Аву ставите спартаковский ромб на три месяца, если Лео остается в Европе (неважно где) я ставлю его портрет на свою Аву, на те же три месяца!
    По рукам?
    salleeh
    salleeh
    вчера в 10:42
    Сериал: – «Приключения аргентинского индейца в Аравии»…
    НЕ ЭГО И СТ
    НЕ ЭГО И СТ
    вчера в 10:39
    Категоричеый ответ - где будет играть Месси - даст только он сам... Остальное это спекуляции на этой теме... И нарастать они на фоне молчания аргентинца будут в геометрической прогрессии каждый час...
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 10:38
    А по большому счету понятно, что на топ уровне Месси больше не сможет тянуть весь календарь ни в Барсе, ни в ПСЖ ни в...
    Эта ситуация чем то схожа со знаменитыми фигуристами у которых имя есть, ещё и силенки для того чтобы при случае зацепиться за бронзу, но их песня спета и они идут в "Ледниковый период" или другое шоу, и деньги хорошие и изнуряющих тренировок нет и здоровье шепчет - "Спасибо"!)
    Поэтому новый виток в карьере (если не пируэт"), новая "любовь"... - песок, верблюжьи скачки, дыр-дыр....)
    Elliada
    Elliada ответ Шуnя771 (раскрыть)
    вчера в 10:36
    Это не жалкие 500 млн. Это очень жирный контракт. Многие бы согласились и никто не стал бы осуждать. Если Месси ставил бы деньги на первое место, то давно уже подписал контракт с СА, или, на крайний случай, с ПСЖ, который предлагает ему контракт с осени и по зарплате в несколько раз выше, чем может платить Барселона.

    Месси хочет остаться в Европе. Всё, что за пределами Европы, это пенсия. Даже МЛС это пенсия. К тому же, жена и дети против СА.

    Зачем обвинять Месси в алчности и нежелание играть за копейки за Барселону, если они не предложили ему контракт?

    Моё мнение - Месси останется в ПСЖ. Продлит контракт. В СА он не хочет, а Барселона не хочет давать контракт. ПСЖ идеальный вариант, даже с неадекватными фанатами. Другие клубы Европы он не будет рассматривать. Всё-таки адаптация может быть трудной, а через год Кубок Америки, нужно быть в форме.
    Шуnя771
    Шуnя771 ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 10:30
    Конечно не причем, какие то жалкие 500 млн.!
    Барселона...Да и не делали предложение, все понимают куда он побежит.
    Elliada
    Elliada ответ Шуnя771 (раскрыть)
    вчера в 10:26
    Написано, что клуб не может. При чем тут 500 млн??? Разве Барселона делала официальное предложение??
    Elliada
    Elliada
    вчера в 10:25
    Я об этом много раз говорил. Барселона не может или не хочет подписать Месси. Если не может, зачем Хави и Лапорта много говорят о возвращении Месси? Почему сразу не сказать, что клуб не может осуществить трансфер? Если не хотят, то Барселона своими заявлениями просто играют на публику. Зачем давать надежду фанатам?

    Мне кажется более правдоподобным это нежелание Барселоны вернуть Месси, а не финансовые проблемы. Каталонцы 2 года осуществляют трансферы. Не дешевые, кстати. Зарплату Месси обещают на уровне Левандовского. Разве Барселона не может потянуть такую зарплату? Конечно, может. Тем более, что ушли Бускетс, Альба, Пике. В общем, Месси нужно рассматривать другие варианты.
    Гость
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