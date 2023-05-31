Нападающий ПСЖ Лионель Месси не вернётся в «Барселону».
По данным источника, каталонский клуб не может сделать Лео предложение из-за проблем с финансовым фейр-плей.
Ситуация может измениться только в том случае, если произойдёт неожиданный поворот событий.
А "фейр-плей", "неожиданный поворот событий" это всё оправдательные причины, чтобы не "запятнать" честные помыслы Месси и искренность его любви к Барселоне! Дескать я хотел всей душой, почти бескорыстно играть в Каталонии, но фейр-плей всё портит и я вынужден со слезами на глазах (в действительности от радости, что такое бабло обломилось и бегать почти не надо будет) уходить к бедуинам! Мне так вас барселоновцы будет не хватать.... И т.д.
А "фейр-плей", "неожиданный поворот событий" это всё оправдательные причины, чтобы не "запятнать" честные помыслы Месси и искренность его любви к Барселоне! Дескать я хотел всей душой, почти бескорыстно играть в Каталонии, но фейр-плей всё портит и я вынужден со слезами на глазах (в действительности от радости, что такое бабло обломилось и бегать почти не надо будет) уходить к бедуинам! Мне так вас барселоновцы будет не хватать.... И т.д.
Мне кажется более правдоподобным это нежелание Барселоны вернуть Месси, а не финансовые проблемы. Каталонцы 2 года осуществляют трансферы. Не дешевые, кстати. Зарплату Месси обещают на уровне Левандовского. Разве Барселона не может потянуть такую зарплату? Конечно, может. Тем более, что ушли Бускетс, Альба, Пике. В общем, Месси нужно рассматривать другие варианты.
Мне кажется более правдоподобным это нежелание Барселоны вернуть Месси, а не финансовые проблемы. Каталонцы 2 года осуществляют трансферы. Не дешевые, кстати. Зарплату Месси обещают на уровне Левандовского. Разве Барселона не может потянуть такую зарплату? Конечно, может. Тем более, что ушли Бускетс, Альба, Пике. В общем, Месси нужно рассматривать другие варианты.
Месси хочет остаться в Европе. Всё, что за пределами Европы, это пенсия. Даже МЛС это пенсия. К тому же, жена и дети против СА.
Зачем обвинять Месси в алчности и нежелание играть за копейки за Барселону, если они не предложили ему контракт?
Моё мнение - Месси останется в ПСЖ. Продлит контракт. В СА он не хочет, а Барселона не хочет давать контракт. ПСЖ идеальный вариант, даже с неадекватными фанатами. Другие клубы Европы он не будет рассматривать. Всё-таки адаптация может быть трудной, а через год Кубок Америки, нужно быть в форме.
Месси хочет остаться в Европе. Всё, что за пределами Европы, это пенсия. Даже МЛС это пенсия. К тому же, жена и дети против СА.
Зачем обвинять Месси в алчности и нежелание играть за копейки за Барселону, если они не предложили ему контракт?
Моё мнение - Месси останется в ПСЖ. Продлит контракт. В СА он не хочет, а Барселона не хочет давать контракт. ПСЖ идеальный вариант, даже с неадекватными фанатами. Другие клубы Европы он не будет рассматривать. Всё-таки адаптация может быть трудной, а через год Кубок Америки, нужно быть в форме.