Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиИталия. Серия А 2022/2023

Моуриньо отреагировал на слухи о том, что он может возглавить «Реал»

вчера, 16:04

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо прокомментировал слухи о том, что он может вернуться в «Реал».

Мне нравится «Реал». Для меня это был приятный опыт работы. Также мне нравятся мадридские СМИ.

Моуриньо тренировал «Реал» с 2010 по 2013 год.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи«Тоттенхэм» объявит имя нового главного тренера на следующей неделе
Сегодня, 13:51
СлухиНаставник «Селтика» стал главным кандидатом на пост тренера «Тоттенхэма»
Вчера, 19:59
Агент Тудора встретится с руководством «Марселя»
Вчера, 07:05
Кнутсен или Юльманн могут возглавить «Аякс»
Вчера, 06:49
Шмельцер вернётся в дортмундскую «Боруссию»
Вчера, 03:21
Моуриньо рассказал игрокам «Ромы», где продолжит карьеру
Вчера, 02:59
Сортировать
Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ Rupertt (раскрыть)
вчера в 22:58
0:1 и щас автобус аглицкий!)
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 20:17
Его период в Реале - одно из самых ярких что было в футболе. Спасибо ему за эту интригу, ажиотаж вокруг Эль-классико.
Но с Анчелотти спокойнее и надежнее. Без скандалов и интриг.
Incredulous
Incredulous
вчера в 18:57
Только не это. Боже, не наказывай так, умоляю.
ktkdehhy79ub
ktkdehhy79ub
вчера в 17:15
Любит он слухи о себе
Шуnя771
Шуnя771 ответ Rupertt (раскрыть)
вчера в 17:02
Скрин ставки на победу Севильи покажите пожалуйста!?)
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:01
Сегодня Мавр поставит на приход Севилью и прихватит очередной Кубок!
А там дальше будет видно кого выбрать из очереди за Великим!))
Rupertt
Rupertt
вчера в 16:56
Не знаю на счёт Реал М, но сегодня у кого-то не будет настроения, ему будет не до Испании, погрязнет в мыслях, почему в этот раз я не взял кубок Лиги Европы, что я сделал не так? В Реал М он уже был как он писал ранее, как бы приходить опять же на тоже самое место, ну не знаю, наверно нет такого интереса, надо что-то новое, ПСЖ и вперёд.
5j8eyrkc2n8e
5j8eyrkc2n8e
вчера в 16:28
Сегодня его Севилья грохнет, и не будет больше таких слухов
2qz5pf27mp3x
2qz5pf27mp3x
вчера в 16:24
Не надо в Реал его на дух
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 