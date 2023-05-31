Моуриньо отреагировал на слухи о том, что он может возглавить «Реал»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо прокомментировал слухи о том, что он может вернуться в «Реал».
Мне нравится «Реал». Для меня это был приятный опыт работы. Также мне нравятся мадридские СМИ.
Моуриньо тренировал «Реал» с 2010 по 2013 год.
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо прокомментировал слухи о том, что он может вернуться в «Реал».
Мне нравится «Реал». Для меня это был приятный опыт работы. Также мне нравятся мадридские СМИ.
Моуриньо тренировал «Реал» с 2010 по 2013 год.
Но с Анчелотти спокойнее и надежнее. Без скандалов и интриг.
Но с Анчелотти спокойнее и надежнее. Без скандалов и интриг.
А там дальше будет видно кого выбрать из очереди за Великим!))
А там дальше будет видно кого выбрать из очереди за Великим!))