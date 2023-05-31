Моуриньо отреагировал на слухи о том, что он может возглавить «Реал»

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вчера, 16:04

Главный тренер «Ромы» прокомментировал слухи о том, что он может вернуться в «Реал».

Мне нравится «Реал». Для меня это был приятный опыт работы. Также мне нравятся мадридские СМИ .

Моуриньо тренировал «Реал» с 2010 по 2013 год.